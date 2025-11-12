¿Qué tan recomendable es tomar café cuando hace frío?

Las personas que acostumbran a beber café se deleitan todos los días con una buena taza por la mañana al despertar, o durante la tarde, cuando empieza a caer la noche. Entre los muchos beneficios que se ha encontrado de consumir esta preparación, sobresale una: su función, gracias a la cafeína, para combatir el frío en nuestro cuerpo.

El café es una bebida popular y apreciada por muchas personas en el mundo. Es consumido en postres, platos fuertes y, sobre todo, en bebidas, ya sean calientes o frías, dulces o naturales (es decir, amargas).

En México, según información gubernamental, el café es uno de los principales productos de exportación agrícola, y representa cerca de la mitad de las exportaciones agropecuarias y alrededor del 5 % del total de las exportaciones mexicanas.

Es también uno de los que ejerce mayor influencia socioeconómica. Se produce mayormente al centro-sur del país, en su encuentro con la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Oriental. Los estados en donde se produce con éxito son Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo . Desde el punto de vista biológico, las áreas donde abunda el cultivo de cafeto se distinguen por ser de regiones ricas en flora y fauna.

¿Por qué es bueno tomar café?

Un buen café no solo tiene la capacidad de deleitar a quien lo consume, pues se ha comprobado que una taza de este elixir tiene muchos beneficios para la salud, entre los que destacan:

Protege contra la diabetes tipo 2

Reduce el riesgo de cáncer de hígado

Previene la enfermedad de Parkinson

Ayuda a prevenir enfermedades del hígado

Protege contra la insuficiencia cardiaca

Reduce el riesgo de accidente cerebrovascular

Protege contra el deterioro de la visión

Protege contra el cáncer de próstata

Beneficios de tomar café en tiempo de frío

Las y los amantes del café no necesitan que haga frío para disfrutar de una buena taza de esta preparación, sin embargo, es buena oportunidad para que conozcan un beneficio más que posee esta bebida y que puede ayudarnos a combatir el frío que recién comienza este otoño.

El café por la mañana, gracias a la cafeína, disminuye la somnolencia y aumenta la capacidad de alerta. Esta sustancia también ayuda a combatir el frío mediante la reactivación de la circulación sanguínea, gracias a la cual aumenta nuestra temperatura corporal . Además, se erradica el líquido seroso de las cavidades y tejidos musculares (fluido corporal amarillento que se produce en las cavidades del cuerpo y se diferencia de otros fluidos por su composición rica en proteínas y agua) e incrementa los niveles de moléculas que queman las grasas.

Sin duda alguna, el café caliente puede ser uno de tus mejores aliados para combatir las bajas temperaturas de esta recién comenzada temporada de otoño-invierno.

