El amor puede tener diferentes significados dependiendo de las creencias, la cultura e incluso las expectativas de las personas. A pesar de ser, en general, una emoción positiva en las relaciones afectivas, en algunos casos podría transformarse en codependencia y tener repercusiones negativas en las relaciones de pareja.

De acuerdo a la Dra. Carolina Armenta Hurtarte, coordinadora del Doctorado de Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana, el amor es, en general, una emoción que integra un conjunto de elementos, desde la conducta en la que buscamos relacionarnos afectivamente, hasta los encuentros e intimidad. Pero ¿cómo identificar cuando es amor o codependencia? En esta nota te lo decimos.

¿Qué es la codependencia en una pareja?

Según la Dra. Armenta, la codependencia en una pareja ocurre cuando una persona siente que no puede hacer nada sin la otra, lo cual puede provocar ansiedad, estrés o preocupación cuando no están juntos. Esta dinámica puede manifestarse en los siguientes comportamientos:

Preocupación constante por dónde está la pareja

Llamar por teléfono cada cinco minutos

Buscar contacto de manera permanente

¿Qué es realmente el amor?

De acuerdo a Carolina, el amor no implica estresarse si no sé sabe dónde está la pareja; se trata de sentirse en paz y contenta o contento, con o sin ella. La Doctora explicó con un ejemplo: “Pensemos en las relaciones de pareja como de acompañamiento, como en cuestión de equidad, de igualdad, de eliminar todos estos elementos de amor romántico que implican obligaciones.

¿Cómo tener relaciones más sanas?

Asimismo, la experta recomendó que las parejas practiquen la equidad y la ética en la relación, dejando de lado la competitividad para fomentar la cooperación y el apoyo mutuo. Señaló la importancia de buscar el entendimiento y la comprensión, practicando ejercicios en los que puedan establecer negociaciones y acuerdos que cuiden el respeto mutuo, no desde una perspectiva jerárquica, sino equitativa.

Armenta también resaltó la importancia de liberarse de falsas expectativas, como la idea de que sin una pareja “no se tiene mucho".

