El dolor constante en la nuca al final de la jornada se ha vuelto habitual. Hoy en día, revisar el teléfono o trabajar frente al ordenador está deformando la postura de los usuarios, convirtiendo un simple malestar en una epidemia silenciosa que deteriora el rendimiento laboral y la calidad de vida diaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de manera categórica que los trastornos musculoesqueléticos se han consolidado como la principal causa de discapacidad en el mundo , afectando a millones anualmente.

Dentro de este amplio espectro de afecciones, la cervicalgia o dolor crónico de cuello destaca notablemente como una de las quejas médicas más frecuentes y persistentes en las consultas de atención primaria.

Los expertos coinciden en que el origen de este problema no suele ser un traumatismo grave, sino un fenómeno moderno y cotidiano conocido clínicamente como el síndrome del cuello de texto.

Este perjudicial síndrome ocurre sistemáticamente cuando inclinamos la cabeza hacia adelante para mirar nuestras pantallas , multiplicando de forma exponencial el peso muerto que debe soportar la estructura de la columna cervical.

La física detrás de la tensión cervical

Para comprender la magnitud del problema, es vital saber que una cabeza humana adulta pesa en promedio unos cinco kilogramos cuando se mantiene en una posición neutral y erguida.

Sin embargo, los investigadores de la Clínica Mayo señalan que al inclinar el cuello 45 grados hacia abajo para leer, la presión ejercida sobre las vértebras cervicales aumenta drásticamente hasta alcanzar los 22 kilogramos.

Esta sobrecarga mecánica constante genera microdesgarros progresivos en los músculos y ligamentos del cuello, provocando episodios de inflamación aguda, rigidez articular y, eventualmente, un dolor crónico difícil de erradicar .

Los oficinistas, estudiantes y adultos jóvenes se perfilan como los grupos demográficos más afectados por esta condición, ya que suelen pasar más de ocho horas diarias ininterrumpidas frente a dispositivos electrónicos.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) advierte que, si no se corrige a tiempo, esta mala postura sostenida puede causar daño permanente a los nervios.

Estrategias efectivas para la prevención

Afortunadamente, la prevención y el tratamiento de esta dolencia comienzan con la aplicación de principios de ergonomía básica, tanto en el entorno de trabajo profesional como en el hogar.

Los especialistas en salud ocupacional recomiendan elevar los monitores de las computadoras exactamente a la altura de los ojos, utilizando soportes específicos para evitar la inclinación constante de la cabeza.

Al utilizar teléfonos móviles o tabletas, la indicación médica fundamental es levantar el dispositivo con las manos hacia el nivel del rostro, en lugar de cometer el error de bajar la mirada.

Además de las correcciones posturales, implementar la regla visual del "20-20-20" resulta fundamental: cada 20 minutos de trabajo, se debe mirar un objeto situado a 20 pies de distancia durante 20 segundos.

El movimiento como medicina preventiva

Finalmente, los fisioterapeutas aseguran que realizar estiramientos cervicales suaves y fortalecer activamente la musculatura de la espalda alta garantiza una estructura corporal capaz de soportar las exigencias de la vida digital moderna.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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