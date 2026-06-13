El dilema cuando los amigos se separan; cómo no elegir bandos

El fin de una relación ajena puede fracturar tu propio círculo social hoy mismo. Cuando dos amigos se separan, la presión por elegir un bando genera un alto nivel de estrés. Conocer las herramientas psicológicas adecuadas resulta vital para proteger estas amistades y tu propia estabilidad emocional.

El peligro de la triangulación emocional

La Asociación Americana de Psicología (APA) advierte sobre el riesgo de caer en la triangulación emocional . Este fenómeno ocurre cuando un tercero es utilizado para mediar o desahogar tensiones entre los miembros de la expareja.

Para evitar esta dinámica, el individuo debe comunicar claramente su postura desde el primer momento . Es fundamental expresar el deseo de mantener ambas relaciones sin convertirse en un mensajero de conflictos pasados.

Los expertos del Instituto Gottman, reconocidos por sus estudios sobre relaciones, señalan que la neutralidad activa es la mejor estrategia. Esto implica escuchar con empatía, pero sin emitir juicios de valor sobre el otro miembro de la pareja.

Si uno de los amigos intenta forzar una alianza, resulta necesario establecer límites firmes . Una frase útil puede ser: "Valoro nuestra amistad, pero prefiero no hablar sobre los detalles de su separación".

Estrategias prácticas para el día a día

La gestión del tiempo y los espacios compartidos requiere una planificación cuidadosa durante los primeros meses.

Organizar reuniones separadas es la táctica más recomendada por los terapeutas familiares. Forzar una convivencia prematura en eventos grupales suele reabrir heridas y generar situaciones de alta tensión para todos los asistentes.

En el entorno digital, las redes sociales representan un campo minado que exige prudencia. Interactuar con las publicaciones de ambos debe hacerse con equidad, evitando comentarios que puedan malinterpretarse como favoritismo.

El concepto de diferenciación del self, desarrollado por el psiquiatra Murray Bowen, resulta clave en este contexto. Consiste en mantener la propia identidad y equilibrio emocional sin dejarse absorber por la crisis ajena.

Aplicar este principio permite al amigo en común ofrecer un apoyo genuino sin desgastarse. La empatía no debe confundirse con la asunción de los problemas de la expareja como propios.

Cuándo es necesario tomar distancia

Existen circunstancias donde la neutralidad se vuelve insostenible o perjudicial para la salud mental. Investigadores de la Universidad de Stanford indican que el estrés crónico derivado de conflictos ajenos afecta el bienestar general.

Si la separación involucra situaciones de abuso, violencia o manipulación extrema, la imparcialidad deja de ser una opción ética. En estos casos, la psicología clínica recomienda priorizar la seguridad y el apoyo a la víctima.

Cuando ambos amigos exigen lealtad absoluta y amenazan con terminar la relación, es momento de evaluar la calidad de esa amistad. Un vínculo saludable no debería basarse en ultimátums ni en chantajes emocionales .

Tomar un descanso temporal del contacto con ambos puede proporcionar la perspectiva necesaria. Este periodo de aislamiento voluntario ayuda a procesar el duelo que también experimentan los amigos cercanos ante la ruptura.

Finalmente, aceptar que la dinámica del grupo cambiará para siempre es el primer paso hacia la adaptación. La resiliencia social permite construir nuevas formas de relacionarse, honrando el pasado pero ajustándose a la nueva realidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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