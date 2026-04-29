En los últimos meses, diversas tendencias de armonización del hogar han cobrado una notable relevancia en las plataformas digitales, generando dudas entre los usuarios sobre para qué sirve poner un frasco con sal en la puerta de entrada y por qué lo recomiendan los practicantes del Feng Shui.

Esta práctica, que tiene sus raíces en antiguas filosofías chinas y tradiciones milenarias, se ha popularizado en México y el resto del mundo como un método para gestionar la energía de los espacios habitables. La sal, un elemento cotidiano y fundamental en todas las cocinas, trasciende su uso estrictamente culinario para convertirse en una herramienta de purificación ambiental de alto impacto.

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¿Para qué sirve poner un frasco con sal en la puerta de entrada?

Desde la perspectiva del Feng Shui, el acceso principal de una vivienda es considerado la "boca del chi", es decir, el punto exacto por donde ingresa la energía vital al hogar.

Los expertos señalan que la sal actúa como un filtro natural o una barrera protectora invisible. Su composición física y energética tiene la capacidad de absorber las vibraciones negativas o estancadas que las personas pueden traer del exterior, impidiendo que estas perturben la armonía y la tranquilidad del espacio interior.

Además de su función protectora contra las malas energías, la colocación de este elemento se asocia directamente con la atracción de la prosperidad y el éxito financiero.

Históricamente, la sal fue un recurso tan valioso en diversas civilizaciones que se utilizaba como moneda de cambio, de donde deriva precisamente la palabra "salario". Por lo tanto, en el ámbito de las creencias orientales, mantener un recipiente con este cristal en el umbral de la casa simboliza la bienvenida a la riqueza material, asegurando que la abundancia fluya de manera constante y sin interrupciones hacia los habitantes del domicilio.

Cómo aplicar la práctica de un frasco de sal en la entrada de la casa

Para garantizar la efectividad de este método y aprovechar al máximo para qué sirve poner un frasco con sal en la puerta de entrada, es fundamental seguir ciertas pautas de colocación establecidas por los conocedores.

Se aconseja utilizar un recipiente de cristal transparente, evitando a toda costa el plástico, y llenarlo hasta la mitad con sal de grano grueso o sal marina, ya que la sal refinada pierde gran parte de sus propiedades purificadoras durante su procesamiento industrial. El frasco debe situarse en una esquina cercana al marco de la puerta, preferiblemente en el lado derecho desde la perspectiva de quien ingresa a la vivienda, para no entorpecer el paso.

Algunos practicantes avanzados del Feng Shui sugieren complementar este arreglo añadiendo monedas o una ramita de laurel en el frasco.

La sal debe ser sustituida cada 15 o 30 días. Si notas que cambia de color en este transcurso significa que esta está absorbiendo la energía negativa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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