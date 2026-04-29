Cuando las temperaturas se disparan, esta limitación física se convierte en un peligro tanto para humanos como para las mascotas. Tener un perro implica una gran responsabilidad de cuidado sobre todo ante los cambios drasticos de temperatura ya que no todas las razas enfrentan el clima de la misma manera. A continuación te revelamos que razas son más susceptibles a sufrir un golpe de calor.

¿Qué razas de perros son sensibles al calor?

Un revelador estudio liderado por el Royal Veterinary College del Reino Unido, utilizando la base de datos clínica VetCompass, analizó a más de 167 mil perros en atención de emergencia frente al calor.

Los datos confirmaron que las razas con síndrome braquicefálico (de cara chata) y aquellas con doble capa de pelo son las víctimas más frecuentes de esta condición. Entre los nombres que encabezan esta preocupante lista se encuentran el:

Bulldog francés

Bulldog Inglés, el Pug,

Chow Chow

Pomerania

y el Terranova.

Si tu perro está en la lista, la prevención ya no es una opción, sino una obligación diaria para evitar una tragedia en casa.

UNSPLASH / L. RAWA

¿Por qué estos perros sufren en el calor?

El problema radica en su anatomía; por ejemplo, los perros de hocico corto tienen vías respiratorias comprimidas que hacen que su jadeo sea sumamente ineficiente para enfriar su cuerpo. Por otro lado, las razas nórdicas o de pelaje denso conservan el calor corporal como si llevaran un abrigo de invierno en pleno verano. Esta combinación de factores genéticos y ambientales explica por qué un simple paseo al mediodía puede desencadenar una inflamación sistémica y disfunción orgánica en cuestión de minutos.

La mayoría de los casos graves ocurren durante los picos de las olas de calor, demostrando que el entorno y nuestras decisiones como tutores son determinantes. Es vital entender que el golpe de calor es una afección prevenible si modificamos nuestras rutinas a tiempo.

¿Cómo proteger a mi perro del calor?

Para evitar que tu mascota sea parte de estas tristes estadísticas, la acción rápida es clave. Aquí tienes unos 'tips' rápidos:

Cambia los horarios de paseo a primera hora de la mañana o ya entrada la noche.

Mantén agua fresca y sombra siempre disponibles.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, lo dejes encerrado en el auto.

Si notas un jadeo excesivo o encías muy rojas, refréscalo inmediatamente con toallas húmedas y acude al veterinario.

En esta temporada de calor, asegurate de proteger a tu perro frente a las altas temperaturas de la ciudad. Sin importar la raza, es mejor prevenir: observarlo durante estos cambios de clima para entender sus limitaciones y adaptarlo a tu estilo de vida. La hipertermia no avisa con tiempo, pero la información correcta nos da el poder de anticiparnos y salvar sus vidas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AS