Top 5 de razas de perros que no sueltan pelo, ideales para tu hogar

Si amas a los perros, pero sufres con la limpieza diaria, elegir la raza adecuada cambiará tu vida. Conoce cuáles son los caninos que mantendrán tu casa impecable

Por: Oralia López

PERRO DE AGUA ESPAÑOL. Su pelaje rizado actúa como una red que atrapa el pelo muerto de forma natural. ESPECIAL / CANVA

Muchas personas aman a los perros, pero a la hora de decidir si incluyen uno en su hogar como mascota, prefieren declinar. ¿La razón principal? La constante caída de pelo que ensucia muebles, alfombras y ropa.

Esto se vuelve un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando llega la temida temporada de pelechar. Sin embargo, vivir en una casa o departamento pequeño no significa que debas renunciar a tener un "lomito".

Existen razas específicas que, gracias a su genética, no mudan su pelaje de forma masiva. De hecho, hay al menos cinco razas que destacan por ser las más limpias.

Conocer qué perros son, por qué no sueltan pelo y cómo cuidarlos te ayudará a tomar una decisión informada antes de adoptar y llevar un nuevo integrante a tu familia.

El Top 5 de razas avaladas por expertos

¿Quiénes son los protagonistas de esta lista? Los expertos han identificado este Top de razas específicas que no sueltan tanto pelo ni en temporada de muda.

  • Cuando hablamos de espacios reducidos, el tamaño de la mascota importa muchísimo. El Yorkshire Terrier es uno de los favoritos a nivel mundial para vivir cómodamente en interiores. Además, destaca porque, aunque son de cabello largo, no suelen mudar el pelo como otros ejemplares.
  • Por otro lado, el Boston Terrier es otra excelente alternativa para quienes buscan un compañero compacto. Su pelaje corto y fino requiere un mantenimiento mínimo en casa. Esto garantiza que tus sillones y camas permanezcan libres de pelusas durante todo el año, siendo perros sumamente inteligentes, leales y muy fáciles de entrenar.
  • Si prefieres un compañero de mayor tamaño y tienes un poco más de espacio, el Perro de agua español te sorprenderá. Es una raza lanuda que, aunque tiene mucho pelo, no se caracteriza por soltarlo a diestra y siniestra. Su pelaje rizado actúa como una red que atrapa el pelo muerto de forma natural.
  • Los schnauzer también entran en esta lista y son sumamente populares. Son animales muy cariñosos, ideales para quienes no gustan de llenarse de cabello de sus mascotas.
  • No podíamos dejar fuera de este Top al xoloitzcuintle, una raza endémica de México. Ellos llevan la ventaja de la limpieza al extremo al carecer de pelaje en casi todo su cuerpo. La muda es literalmente inexistente, lo que lo convierte en la mascota perfecta para personas con alergias severas. Te olvidarás por completo de tener que pasar la aspiradora todos los días.

Así puedes garantizar la limpieza de tu hogar con el cuidado de tus perros

Aunque estas razas son ideales para mantener la limpieza de tu hogar, requieren ciertos cuidados específicos. Aquí te dejamos una lista de puntos clave para su bienestar:

  • Cepillado estratégico: Razas como el Yorkshire Terrier necesitan cepillado frecuente para evitar nudos, ya que el pelo muerto se queda atrapado en su propio manto.
  • Visitas a la estética: El perro de agua español y el schnauzer requieren cortes regulares para mantener su pelaje manejable, sano y limpio.
  • Cuidado dermatológico: Si optas por un xoloitzcuintle, aplica cremas hidratantes sin perfume y protector solar apto para mascotas antes de salir a pasear.
  • Alimentación balanceada: Un pelaje sano comienza desde adentro. Brinda croquetas de alta calidad ricas en ácidos grasos omega 3 y 6.
  • Baños moderados: Bañarlos una vez al mes suele ser suficiente; hacerlo en exceso podría eliminar los aceites naturales que protegen su barrera cutánea.

Adoptar un perro es una responsabilidad a largo plazo que requiere tiempo, paciencia y amor. Elegir una de estas razas te permitirá disfrutar de todo su cariño sin el estrés de la limpieza constante.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

