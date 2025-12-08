El vinagre blanco está presente en casi todas las cocinas. Es reconocido por ser una alternativa económica para limpiar tu hogar, sin necesidad de recurrir a limpiadores químicos cargados de fragancias artificiales.

Beneficios del vinagre blanco

Si te sobra vinagre blanco en tu cocina, no esperes para volver a usarlo en algún otro platillo; también puedes utilizarlo para la limpieza y aprovecha sus múltiples beneficios, que a continuación te decimos cuales son.

Lee también: 4 productos caseros para quitar el olor de orines de mi perro

Propiedades desinfectantes

Gracias a la naturaleza ácida del vinagre blanco es una buena opción para desinfectar, ya que ayuda a eliminar bacterias y microorganismos, reduce la humedad y neutraliza malos olores que vienen de la calle. Se recomienda hacer uso de esta sustancia en una zona de alto tránsito, por ejemplo, la entrada de los hogares.

Gracias a la naturaleza ácida del vinagre blanco es una buena opción para desinfectar. UNSPLASH / M. MABA

Uso simbólico y energético

Además de la limpieza física, se menciona su uso simbólico y energético en prácticas como el Feng Shui y ciertas costumbres donde el vinagre se utiliza para 'cortar' la pesadez ambiental, limpiar cargas negativas y favorecer la armonía. Aplicarlo en esquinas, cerca de la puerta principal o en zonas donde se percibe el ambiente cargado se interpreta como una forma de proteger y equilibrar el hogar.

¿Cómo aplicar el vinagre blanco?

Para aplicar el vinagre blanco puedes hacerlo de una manera sencilla que a continuación te decimos cual es: mézclalo con agua en un balde, humedecer un trapo limpio, escurrirlo bien y pasar por toda la superficie de la entrada, poniendo foco en las áreas más transitadas. Es un procedimiento simple que no requiere equipamiento especial y se puede incorporar a la rutina de limpieza sin grandes cambios.

Te puede interesar: Los mejores rituales para cerrar este 2025 y atraer abundancia

Se aconseja hacer este procedimiento al menos una vez por semana en hogares con tránsito normal, en caso de que haya mascotas, mucha humedad o una circulación intensa de personas, se sugiere incrementar la limpieza cada tres o cuatro días. La lógica es preventiva: no esperar a que el área huela mal o se vea muy sucia para intervenir.

Definitivamente elegir el vinagre blanco como uno de tus principales métodos de limpieza hace que en tu hogar no solo mejore la higiene, sino que también te haga sentir confort e incluso mejorar la “energía” de tu hogar, aprovechando un ingrediente barato y fácil de conseguir.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS