Uno de los elementos más representativos de la temporada decembrina es el árbol de Navidad, cuya fecha de colocación varía según el hogar, no obstante, de acuerdo con algunas creencias, el 8 de diciembre es la fecha correcta para armarlo.

El árbol de Navidad, junto con las luces y decoraciones que se colocan al exterior de los hogares forman parte de los elementos que iluminan estas fechas.

¿Por qué el 8 de diciembre es considerado el día correcto para colocar el árbol?

Según la tradición religiosa, el 8 de diciembre es la fecha indicada para montar el árbol de Navidad, ya que este día coincide con la celebración católica de la Inmaculada Concepción, una de las festividades más importantes dentro del periodo de Adviento.

El Adviento comprende las semanas previas a la Navidad y representa un tiempo de preparación espiritual.

Durante este periodo, los fieles se preparan simbólicamente para el nacimiento de Jesús, lo que convierte al 8 de diciembre en un momento importante para iniciar las decoraciones navideñas.

Por ello, muchas familias aprovechan esta fecha para colocar el pino, montar el nacimiento y encender las luces que acompañan a las celebraciones decembrinas, haciendo de esta jornada el punto de partida de la temporada.

¿Qué otras fechas se consideran adecuadas para poner el árbol de Navidad?

Aunque el 8 de diciembre es una de las fechas tradicionales más importante, no es la única. También se considera apropiado decorar en el primer domingo de Adviento, que cambia cada año y generalmente ocurre entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre.

Este día marca el inicio del periodo de preparación espiritual previo a la Navidad y, para muchas familias, representa el inicio perfecto para adornar el hogar.

Lee también: Recomendaciones para tener una cena navideña saludable

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB