Técnicas sostenibles para quitar el pelo de gato de la ropa

La mayoría de las personas adora a los gatos, estos felinos que derriten el corazón de más de uno, sobre todo de sus dueños, quienes se encargan de cuidarlos y proporcionarles todo el amor posible. Pero aquellos animalitos, además de darnos felicidad y compañía también nos dejan sus pelitos regados por toda la casa.

Donde más problema da tener esos pelitos es en la ropa; por más que la laves, seques, uses los rodillos atrapa pelusa o sacudas las prendas, estos no desaparecen, lo cual representa una problemática cuando debemos andar presentables. Si estás en ese aprieto, no te preocupes, a continuación te daremos unos tips.

Tomando en cuenta que, cada vez son más los dueños de gatos buscan opciones que sean sustentables para quitar el pelo, sin tener que recurrir a productos desechables y agresivos. Afortunadamente existen soluciones simples, económicas y amigables con el planeta que pueden integrarse fácilmente a tu rutina, alguna incluso incluyen objetos que seguramente tienes en casa.

¿Cómo quitar pelo de gato de la ropa de manera sustentable?

Para que compartas cariños y tiempo con tu gato y posteriormente regreses tu ropa a un estado presentable, aquí te contamos 3 sencillas y sustentables técnicas para remover el pelo de gato de tu ropa:

1. Secadora de pelo

De acuerdo con Zooplus, una tienda en línea especializada en productos para mascotas, puedes utilizar una secadora de cabello para tumbar los pelitos que pudo dejar tu gato sobre tu ropa luego de acostarse encima o cerca de ti.

El chorro de aire potente ayudará a deshacerte de la mayoría del residuo de tu michi y tal vez ya sólo tengas que lidiar con los pelitos incrustados en la tela.

2. Cepillos especiales para ropa

Los rodillos con pegamento quitapelusas son una solución rápida, pero no la más amigable con el medio ambiente, por lo que los cepillos especiales para la ropa son una mejor opción si quieres ser ecológico. Podrás usarlos por mucho más tiempo que un rodillo y sirven para limpiar pelos de gato de forma eficaz.

A menudo, funcionan con cargas estáticas que retiran los pelos de la tela de la manera más cuidadosa posible. Después de limpiar el tejido, ya puedes recoger los pelos y tirarlos a la basura. También hay algunos que tienen forma de guante y funcionan para diversas superficies.

3. Guantes de limpieza

Así es, los típicos guantes que usas al momento de trapear, lavar los trastes o limpiar el baño, son un excelente recurso para retirar pelitos de gato de telas.

Este tipo de guantes son muy pegajosos y si pasas la mano con el guante por la prenda, los pelos se desprenden del tejido. Además, se consigue un efecto estático por la carga eléctrica, dejando los pelitos de tu michi en el guante.

NOTA: la eficacia puede variar dependiendo del tipo de tela y también es recomendable tener cuidado con cada método, para evitar daños a las prendas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR

