Si no se tiene una higiene adecuada con nuestras mascotas, pueden esparcir olores desagradables en nuestro hogar, especialmente el olor a orina, que es común cuando están en proceso de aprendizaje para hacer sus necesidades en un lugar adecuado. Este olor tan desagradable suele ser de los más difíciles de quitar.

Afortunadamente existen múltiples maneras de quitar este olor y lo mejor es que puede ser con remedios caseros y así evitar comprar productos de limpieza costosos.

¿Cómo eliminar el olor de orines de perro en casa?

Para quitar el olor de orines de tu perro, solo basta con utilizar ingredientes que posiblemente tengas en tu hogar y puedes aprovecharlos como una alternativa. A continuación te decimos cuáles son:

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio puede ser utilizado directamente sobre el área afectada y traerá buenos resultados. Para más efectividad lo puedes dejar reposando durante toda una noche y retirarlo al día siguiente.

Vinagre

El vinagre es uno de los productos más efectivos para hacer la limpieza de orines de perro en el hogar. Para mayor éxito al usar este producto se recomienda combinarlo con bicarbonato, se convierte en una mezcla desinfectante que puede servir para eliminar manchas y minimizar el mal olor.

Jabón líquido

Otra alternativa es utilizar el jabón líquido con agua oxigenada, este truco es ideal para limpiar alfombras o telas que hayan quedado impregnados con el aroma dejado por el can.

Limón

Si deseas un olor fresco sin necesidad de gastar en productos de limpieza costosos, el limón es una de tus mejores opciones. Al mezclar limón con agua o con bicarbonato, el olor puede disminuir de manera considerable; se recomienda que lo esparza con un atomizador sobre el área de la casa que haya sufrido el percance.

