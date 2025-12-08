Cáncer de colon: el síntoma más "común" que debes atender enseguida

El cáncer colorrectal, que afecta al colon o al recto, es una de las enfermedades oncológicas más prevalentes y, afortunadamente, también una de las más prevenibles si se detecta en sus estadios iniciales. No obstante, en sus fases tempranas, a menudo se manifiesta con señales sutiles, o incluso sin síntoma alguno, lo que permite que progrese de forma silenciosa.

Existe un síntoma inicial al que muchas personas no le otorgan la debida importancia, confundiéndolo con molestias digestivas comunes: el cambio persistente en el ritmo intestinal.

Aunque la presencia de sangre en las heces o el dolor abdominal intenso son síntomas que con frecuencia motivan una consulta médica, las modificaciones en los patrones de evacuación suelen ser fácilmente desestimadas.

Este signo clave se refiere a una alteración notable y duradera, que se mantiene por varias semanas (más de tres), e incluye:

Diarrea o estreñimiento: La aparición repentina y persistente de episodios de diarrea o, por el contrario, un estreñimiento que no cede con remedios habituales.

Alternancia: En ocasiones, se presenta una mezcla de ambos: periodos de estreñimiento seguidos por episodios de diarrea.

Cambio en la consistencia: Que las heces sean más delgadas, estrechas o tengan una forma diferente a la habitual, a menudo debido a que el tumor reduce el calibre del intestino.

Sensación de evacuación incompleta (Tenesmo): Sentir la necesidad constante de defecar, incluso justo después de haber ido al baño.

Este cambio en la rutina intestinal es crucial porque, aunque puede deberse a la dieta, el estrés o afecciones menores, si es constante, podría indicar que un tumor incipiente está afectando el funcionamiento normal del colon.

Otros signos que no deben ignorarse

Cuando el cáncer avanza, o incluso en fases tempranas, existen otros indicadores que requieren una evaluación médica inmediata:

Sangrado rectal o sangre en las heces: Puede ser sangre roja brillante (más común en tumores cercanos al recto) o heces de color muy oscuro o negro y pegajosas (melenas), indicando sangrado en partes superiores del colon. Este sangrado, aunque a veces intermitente, puede llevar a una anemia por deficiencia de hierro, un signo que a menudo se detecta primero en un análisis de sangre.

Debilidad y fatiga inexplicables: La fatiga persistente que no mejora con el descanso, frecuentemente causada por la anemia resultante de la pérdida crónica de sangre interna. La persona se siente inusualmente cansada, débil o sin aliento al realizar esfuerzos físicos mínimos.

Molestias abdominales continuas: Calambres, hinchazón, gases o dolor abdominal que no desaparece y se localiza, con frecuencia, en la parte baja del abdomen.

Pérdida de peso inexplicable: Reducción significativa del peso corporal sin haber realizado cambios en la dieta o el ejercicio.

El pronóstico del cáncer de colon mejora drásticamente cuando se detecta a tiempo. Si la enfermedad se identifica en sus etapas iniciales y se trata, la tasa de supervivencia puede ser del 90% o más.

Los expertos insisten en que cualquier persona que experimente un cambio intestinal que persista por más de tres semanas debe consultar a su médico, independientemente de la edad. Las pruebas de detección, como el test de sangre oculta en heces y la colonoscopía (especialmente recomendada a partir de los 50 años, o antes si hay antecedentes familiares), son las herramientas más efectivas para encontrar pólipos precancerosos y extirparlos antes de que se transformen en cáncer.

