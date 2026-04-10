La llegada de las altas temperaturas a México ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias y meteorológicas en todo el territorio nacional. Tan solo en Guadalajara, el termómetro amenaza con romper récords históricos durante esta temporada, obligando a la población a buscar una protección solar idónea para la piel. Ante este extremo panorama climático, te presentamos a a continuación una lista de bloqueadores solares recomendados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Qué evaluó exactamente la autoridad sanitaria?

A través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se analizaron 25 marcas diferentes disponibles en farmacias y supermercados. Los expertos verificaron rigurosamente el FPS (Factor de Protección Solar), la resistencia al agua, la claridad de las advertencias de uso y la protección real contra los dañinos rayos UVA y UVB.

Los resultados de esta investigación arrojaron que no todos los productos en el mercado ofrecen una barrera efectiva contra las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro. Por ello, los especialistas en dermatología recomiendan utilizar únicamente aquellos bloqueadores que han superado estas pruebas.

Los protectores solares avalados por Profeco

Para que no te arriesgues durante esta intensa temporada de sol, la procuraduría destacó cinco marcas que ofrecen el mejor equilibrio entre precio y eficacia. La mejor valuada de todas es el Banana Boat Advanced Protection Aqua Protect (FPS 50+), una opción familiar inmejorable gracias a su alta resistencia al agua, perfecta para los días de alberca o playa.

Le siguen el Nivea Sun Protect & Refresh Sport (FPS 50+), una opción ideal para quienes realizan actividades al aire libre, ya que su fórmula resiste el sudor constante sin perder su efecto protector. Otra excelente alternativa es el Hawaiian Tropic Sheer Touch Ultra Radiance (FPS 50+), un producto que destaca por su textura ligera y su capacidad para dejar la piel con un aspecto luminoso.

Para quienes buscan un cuidado facial más especializado, el Vichy Capital Soleil (FPS 50+) es perfecto para el uso diario, combinando una alta protección con una hidratación profunda. Finalmente, La Roche-Posay Anthelios (FPS 50+) se corona como la alternativa dermatológica por excelencia, diseñada específicamente para pieles sensibles o reactivas que requieren un cuidado superior.

Recomendaciones al usar protector solar

Comprar el mejor producto del mercado no sirve de absolutamente nada si no lo aplicas de manera correcta antes de salir a las calles. Los dermatólogos insisten en que la técnica de aplicación es tan importante como el factor de protección del envase, por lo que seguir una rutina adecuada es vital para tu salud.

Aplica el bloqueador al menos 30 minutos antes de la exposición solar. Reaplica el producto cada dos horas, especialmente si nadas o transpiras. No olvides zonas vulnerables como orejas, cuello y empeines. Usa la regla de los dos dedos para medir la cantidad exacta para tu rostro.

Además de utilizar estos productos recomendados por la Profeco, es fundamental complementar tu cuidado con barreras físicas como sombreros de ala ancha, gafas de sol con filtro UV y ropa de manga larga. Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde reducirá drásticamente el riesgo de sufrir un golpe de calor o quemaduras severas.

Recuerda que el cuidado de la piel no es un lujo estético, sino una inversión a largo plazo en tu salud integral y bienestar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

