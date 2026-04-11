BMW, en la cima de los World Car Awards

Todos ya saben que la BMW iX3 fue elegida como World Car of the Year en este 2026, marcando el mejor inicio posible para el lanzamiento de la nueva generación de vehículos de la marca bávara, pero no fueron los únicos premios que se llevó BMW a casa este año.

De hecho, la misma X3 fue elegida por los jurados de más de 60 países como el mejor vehículo eléctrico, aumentando el peso de la maleta de trofeos de BMW este año, que ya había empezado en febrero pasado con la elección de Oliver Zipse, Chairman del Consejo de BMW, quien es uno de los responsables de los nuevos vehículos de la marca incluyendo su cerebro electrónico que bautizaron como “Heart of Joy” (corazón de la alegría).

Claro que hubo muchos más ganadores, como el Lucid Gravity, que tuvimos la oportunidad de manejar en noviembre pasado en Los Ángeles, en el evento organizado por los World Car Awards para los jurados, entre los que tenemos el honor de estar. El Gravity fue merecidamente elegido el mejor vehículo de lujo y el que ya se subió en él sabe que pone muy alta la vara para los demás a partir de lo que ofrece en equipo, acabados, manejo y potencia.

El sedán eléctrico Mazda 6E/EZ-6 obtuvo el premio al mejor diseño. ESPECIAL

Hyundai

En desempeño, el Hyundai Ioniq 6 fue otro eléctrico ganador, mostrando tanto que la marca coreana sigue presente entre los ganadores como que la herencia del Ioniq 5 se mantiene sólida.

En la categoría de autos urbanos, el ganador pertenece a la nueva marca de vehículos eléctricos subcompactos llamada Firefly, parte de la china NIO. Por último, pero no menos importante, fue el premio al mejor diseño, que se fue a las manos de Mazda con el sedán eléctrico Mazda 6E/EZ-6. Cabe recordar que para esta categoría también colaboran diseñadores importantes como Shiro Nakamura, quien fue Vicepresidente Global de diseño de Nissan, o Antony Grade, con amplia trayectoria en Renault.

Después de conocer a los mejores autos de 2026, los demás asistentes al Salón de Nueva York, realizado como siempre en Semana Santa, se movieron a otras áreas del Javitz Center para ver a lo demás, como la futura Kia Seltos, la nueva Chrysler Pacifica, la VW Teramont y el Hyundai Boulder, un todoterreno concepto que, basado en un chasis de escalera, deja pensar en una futura pickup de la marca coreana, ahora más ruda que la Santa Cruz.