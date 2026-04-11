Geely Coolray: La SUV consentida llega con cambios y nueva versión. Conoce los precios y modelos

Geely es una marca que se está consolidando en México, pues ya va más cerca de estar en el Top 10 de las compañías más vendidas mes a mes. Esta compañía china llegó a nuestro país en 2023 y su primer producto para nuestro país fue Coolray, una SUV que se convirtió en un referente por su nivel de prestaciones, como diseño deportivo y potente motor turbo.

Todavía hace meses, la marca reveló que Geely Coolray contaría desde su versión base con seis bolsas de aire. Ahora, el modelo Plus 2026 estrena una actualización que la hace más moderna en diseño y acorde a las líneas actuales de la compañía.

Es importante mencionar que sigue con la misma motorización, un cuatro cilindros turbo de 1.5 litros con 172 caballos de fuerza y 214 libras-pie de torque, con una transmisión automática de siete velocidades de doble clutch.

En diseño exterior tiene cambios, con un frente más limpio pero que no deja de ser agresivo, con una parrilla en color negro con entradas de aire más definidas. Los faros LED tienen otro estilo, de corte delgado. También, en la parte trasera, las luces diurnas tienen un cambio en su posición.

Al interior, el cuadro de instrumentos digital es de 8.8 pulgadas y el panel táctil central crece, ahora siendo de 14.6 pulgadas a partir de la versión intermedia GL y con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, una adición que se deseaba en la marca desde hace tiempo. Desde la versión de entrada ya se cuenta con 6 bolsas de aire, pero en la versión tope GF viene con 15 sistemas de manejo ADAS, con elementos como reconocimiento de señales de tráfico, mitigación de colisión trasera, advertencia de salida de carril, entre otros. Igualmente, integra cámara panorámica de 540 grados.

Los precios de Coolray Plus son de 399 mil 990 pesos para la GC, la GL sale por 419 mil 900 pesos y la GF por 469 mil 990 pesos.