Doradito Mío es de esos lugares para ir y darse gusto, es un puesto de tacos de birria, lengua y labio. En Ciudad Granja, muy bien montado con su lona para dar sombra y unas 4 mesas. Inició en septiembre del 2024, pero en realidad vienen de una familia que iniciaron con Tacos El Vale (que todavía existe claro) por el rumbo del Ángel Leaño en Jardines del Valle, y ya en el 2020 pusieron su primera sucursal a la que bautizaron como Doradito Mío, a un costado del Mercado del Mar justo afuera de la Farmacia Guadalajara. Que por cierto, allá cierran los lunes y en Cd. Granja los martes.

Su birria es estilo Apatzingán y es ésta que cuecen y después tateman y luego vuelven a poner en su caldo, tomando sabores de ambos procesos y dejando una calidad de dorado y suavidad excelsa.

Aprovechando que llegó Claudio, mi hijo, a la ciudad y queriéndolo llevar a algo muy mexicano y de calle, pensé en estos tacos que traía en mi lista de lugares a visitar y así fue que llegamos en sábado a eso de las 10:00 am.

En mesa tienen tres buenas salsas: una de tomatillo tatemado, una de chiles de árbol y otra de tomate que no enchila y que al confeccionar los tacos a todos les ponen un riego como sello de casa.

Iniciamos con un planchado de lengua con queso ($60); si lo pides de birria así es de ($50), ponen una porción de queso mozzarella en plancha hasta dorar y crear una costra y arriba buena cucharada de carne de tu preferencia, que en mi caso fue lengua, y luego tortilla arriba hasta atemperarla, voltean y emplatan y le ponen una pasada de su salsa insignia por encima y sirven. Un taco muy bueno con doraditos que se sienten y una carne muy limpia y suave, digno para iniciar motores.

Seguí con un dorado de birria ($25) con tortilla con su famosa copia, confeccionan y dejan en plancha hasta dorar por ambos lados, dando la bendición de cuando en cuando por el caldito aceitoso para que amarre mejor el sabor. De igual manera muy sabroso taco que con su salsita tatemada comulgan a la perfección para solo acompañar con una buena rodaja de rábano.

Por último y para dar el cerrojazo a la traición del Mounjaro, pedí un taco blandito de labio ($30) que venía muy abultado de proteína y con su doble tortilla, testigo de que lo que pasó ahí, ahí quedó. A éste lo castigué con salsitas de todas las que había y quedó perfecto dejando esas ganas de volver a disfrutarlo otro día.

Su birria es hecha con chaleco de res y es muy limpia y suave, deshebrada en pequeñas tiritas que se pierden en el bocado dejando una sensación que se deshace en boca.

De cortesía y a diferencia de muchos otros lugares, aquí te ofrecen consomé de la casa muy clarificado y con muy buen sabor, justo para chopear o para acompañar tus tacos. Larga vida Doradito Mío.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4.5

Doradito Mío (puesto de calle)

Domicilio: Calz. Central 55-A, Ciudad Granja, Zapopan, Jal.

Horario: De miércoles a lunes de 7:30 am a 1:30 pm

IG: @doradito.mio

Teléfono: 3319999978

CT