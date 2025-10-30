Las tradicionales ofrendas de Día de Muertos en México han comenzado a transformarse, dando paso a una nueva tendencia: las ofrendas aesthetic.

Sin perder el respeto por el significado ancestral de honrar a los difuntos, estas propuestas visuales apuestan por una estética cuidada, equilibrada y fotogénica, pensadas para "encajar" en el hogar y con lo considerado como "visualmente atractivo" en redes sociales.

Con paletas de colores neutros, flores acomodadas con precisión, velas minimalistas y elementos artesanales cuidadosamente seleccionados, estas ofrendas buscan reinterpretar la tradición desde una "mirada contemporánea".

Esta tendencia ha generado polémica y abrió un debate entre quienes celebran la creatividad y quienes defienden la esencia más pura de la festividad. ¿Se trata de una evolución cultural o de una moda efímera?

Dado que las ofrendas mexicanas de Día de Muertos siempre han sido explosiones de color, en las que cada elemento tiene su papel y su significado, estas nuevas propuestas minimalistas han desatado polémica y crítica, cuestionando qué tan lejos se llega en el afán de encajar con lo socialmente bello y aceptado , que incluso se abandona una de las tradiciones más trascendentales y profundas de la cultura mexicana que es el Día de Muertos.

Esta llamada moda, que parece predominar entre millenials y la generación Z, ha provocado polémica por parte de la sociedad, por ignorar la cultura y tradición mexicana, reemplazándola con el minimalismo en tendencia, que actualmente se refleja en la ropa, la belleza y la decoración de interiores.

Uno de los reproches más fuertes se basa en que estas acciones significan que se está gentrificando este ritual.

El analista de moda y tendencias, Manu Castillo, mejor conocido en redes como Manu Styling, ha definido esto como un "blanqueamiento literal y simbólico" de nuestra cultura, que refuerza tendencias como el "old money" (riqueza heredada) y "clean look" (estilo minimalista) con estándares e ideas clasistas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV