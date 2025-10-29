Krispy Kreme dará donas GRATIS el 31 de octubre; conoce cómo validar la oferta

¡Dona o susto! El próximo viernes 31 de octubre Krispy Kreme regalará a cada uno de sus clientes una de sus tradicionales donas glaseadas como parte de las festividades de Halloween.

De acuerdo con la empresa, e ste viernes acude a alguna de sus tiendas Krispy Kreme con tu mejor disfraz y recibe completamente gratis una dona glaseada original, y ¡listo! así de fácil.

Toma en cuenta que la promoción aplica en todas las tiendas Krispy Kreme, excepto las ubicadas dentro de Liverpool y aeropuertos, de igual forma tampoco es válida en Chedraui, Walmart, ni Oxxo, tampoco aplica en plataformas de Delivery.

Además la dona gratis solo será por persona disfrazada y la disponibilidad del producto está sujeta a la asignación de donas en las tiendas.

ESPECIAL

