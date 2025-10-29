¿Por qué no se pueden adoptar gatos negros en octubre?

A pesar de ser los favoritos de muchos, los gatos negros —y en algunas ocasiones los blancos— tienden a ser ligados a malos presagios o cosas oscuras. Por ello, durante el mes de octubre, en México, organizaciones protectoras de animales y centros de cuidado suspenden la adopción de estos animalitos.

Esta medida se implementa con el fin de proteger a estos animales de supersticiones y prácticas esotéricas que suelen intensificarse durante la festividad de Halloween, ya que, en muchas culturas, los gatos negros y blancos son erróneamente asociados con la mala suerte, la brujería o rituales mágicos, lo que los convierte en potenciales víctimas de maltrato o abandono.

¿De dónde surge la superstición contra los gatos negros y blancos?

Las creencias que rodean a los gatos negros provienen de la Edad Media, cuando se les consideraba símbolos de brujería y mala suerte. En esa época se creía que las brujas podían transformarse en gatos o que los usaban como compañeros para realizar hechizos.

Con el paso de los siglos, estas ideas se mantuvieron en el imaginario popular y se reforzaron con la llegada de Halloween, una festividad que mezcla tradiciones paganas y religiosas. Los gatos —especialmente los negros— se convirtieron en un elemento decorativo asociado al misterio, lo oculto y lo sobrenatural. Sin embargo, esta representación simbólica ha tenido consecuencias negativas en el mundo real.

Actualmente, muchas personas siguen evitando adoptar gatos de estos colores por miedo a la "mala suerte", y en los peores casos, los usan como parte de rituales esotéricos durante octubre, esto de acuerdo con National Geographic.

¿Por qué las asociaciones suspenden las adopciones en octubre?

Según el sitio de Astrozoología, la razón principal es proteger la integridad de los animales. En estas semanas, los refugios prefieren postergar las adopciones o reforzar los filtros para asegurarse de que los nuevos adoptantes sean realmente responsables.

Los gatos negros y blancos son, además, los menos adoptados del año. La desconfianza y las falsas creencias influyen en la decisión de muchas familias, provocando que estos felinos pasen más tiempo esperando un hogar.

También puedes leer: Estas son las cosas que NO debes poner en una ofrenda de Día de Muertos

Diversas organizaciones insisten en que los gatos de cualquier color merecen la misma oportunidad y que no existe evidencia científica que relacione su pelaje con la mala suerte. De hecho, e n varias culturas antiguas, los gatos negros eran considerados símbolos de protección y prosperidad.

La doctora Paula Calvo, especialista en astrozoología, recomienda fomentar la adopción responsable y educar sobre el respeto hacia todos los seres vivos, recordando que Halloween puede celebrarse sin poner en riesgo a ningún animal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP