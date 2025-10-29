La diabetes no solo impacta los niveles de azúcar en sangre, también puede tener efectos significativos en la salud bucal. Especialistas en odontología y endocrinología alertan que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar problemas en encías, dientes y mucosas, por lo que es fundamental reconocer los signos de alerta a tiempo.

La relación entre la diabetes y la salud bucal

La diabetes provoca que el organismo tenga dificultades para controlar los niveles de glucosa, lo que a su vez puede afectar la capacidad de las encías y tejidos de la boca para combatir infecciones. Los expertos señalan que la hiperglucemia sostenida favorece la inflamación y disminuye la capacidad de cicatrización, aumentando el riesgo de enfermedades periodontales y caries.

“El exceso de glucosa en la sangre y en la saliva crea un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias, lo que puede provocar inflamación y sangrado en las encías”, explica la doctora María Torres, especialista en salud bucal y diabetes.

Síntomas de alerta que no se deben ignorar

Entre los signos más frecuentes que podrían indicar problemas bucodentales asociados a la diabetes se encuentran:

Encías inflamadas o sangrado al cepillarse

Mal aliento persistente

Boca seca o sensación de ardor

Dificultad para cicatrizar heridas en encías o lengua

Dolor o sensibilidad dental inusual

Movilidad de los dientes

La aparición de uno o varios de estos síntomas debe motivar una revisión inmediata con el dentista y la coordinación con el médico tratante para ajustar el control de glucosa.

Prevención y cuidados recomendados

Para minimizar los riesgos, los especialistas recomiendan:

Mantener un buen control de la diabetes, con niveles de glucosa estables.

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día y usar hilo dental regularmente.

Visitar al dentista al menos dos veces al año para limpieza y revisión profesional.

Evitar el consumo excesivo de azúcares y alimentos ultraprocesados.

Mantenerse hidratado para prevenir la sequedad bucal.

Informar al odontólogo sobre la condición de diabetes y los medicamentos que se consumen.

Un enfoque integral de la salud

Expertos insisten en que la salud bucal y la diabetes están estrechamente relacionadas. Un control efectivo de la glucosa no solo ayuda a prevenir complicaciones sistémicas, sino también a proteger dientes y encías. Por ello, pacientes y médicos deben trabajar juntos para detectar a tiempo cualquier señal de alerta.

“El cuidado de la boca no es solo una cuestión estética; para los pacientes con diabetes es un elemento clave para mantener la salud general y prevenir infecciones graves”, concluye la doctora María Torres.

