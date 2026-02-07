El cánnabis aumenta la inflamación cerebral en episodios psicóticos

Las personas que sufren un primer episodio psicótico y consumen cánnabis presentan más inflamación cerebral que aquellas que padecen el mismo trastorno pero no toman esta sustancia, de acuerdo con un estudio.

Según esta investigación, encabezada por un equipo del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona (noreste de España) y que publica la revista Molecular Psychiatry, este efecto es el contrario de lo que pasa en el caso de las personas sin episodios psicóticos.

Este hecho puede explicar la menor capacidad terapéutica de los tratamientos que se utilizan en este trastorno en personas que consumen cánnabis, indica el estudio, del que este jueves informó el Hospital del Mar.

El consumo de cánnabis es uno de los factores de riesgo de psicosis más bien documentados, así como uno de los elementos que pueden influir en el inicio del trastorno.

Se calcula que entre el 30 y el 50 % de las personas que sufren un primer episodio psicótico son consumidoras de esta sustancia.

El estudio ha utilizado por primera vez una nueva técnica que mide el agua libre extracelular, marcador de inflamación, en imágenes cerebrales obtenidas con resonancia magnética de difusión para poner en evidencia una asociación del consumo de cánnabis sobre la inflamación cerebral, uno de los factores menos conocidos en la psicosis.

En la investigación participaron 62 pacientes diagnosticados de forma reciente con trastornos psicóticos y 38 controles.

Los resultados del trabajo muestran diferencias en la inflamación cerebral entre las personas que sufren un primer episodio psicótico en función de si consumen cánnabis o no.

Los resultados obtenidos indican que el cánnabis puede influir en la capacidad de los tratamientos contra la psicosis de reducir esta inflamación, señalan los investigadores.

De acuerdo con Laura Martínez Sadurní, autora del trabajo y psiquiatra del Hospital del Mar, en la práctica diaria ya se transmite a los pacientes que el consumo de cánnabis puede influir en el hecho de que tengan más síntomas psicóticos y que la evolución sea peor.

Pero ahora las conclusiones del nuevo estudio añaden nuevas evidencias: "El hecho de saber que el cánnabis interfiere en el efecto positivo de los antipsicóticos nos permite dar de forma más contundente indicaciones que su consumo está contraindicado después de un primer brote psicótico", precisa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

