¿Qué pasa si tomo un caballito de tequila todos los días?

Casi en cualquier lugar del mundo tienes acceso a al menos una botella de tequila. La bebida espirituosa a trascendido los límites territoriales de México y es uno de los alcoholes más consumidos a nivel mundial. Casi como con cualquier bebida alcohólica, los bebedores se preguntan si, un consumo moderado y periódico es benéfico para la salud, tal y como ciertas personas han señalado acerca del consumo de otros tipos de bebidas como el vino.

Antes que nada hay que identificar que el tequila se obtiene a partir de la fermentación y destilación del jugo del agave azul. El agave y sus productos han sido señalados en anteriores ocasiones por la gran cantidad de beneficios que ofrecen a la salud de sus consumidores.

En ese sentido, los posibles beneficios que puedes obtener del tequila incluyen mejoras en el sistema digestivo. Principalmente debido al contenido de inulina, una fibra que favorece a la digestión al estimular la producción de ácidos gástricos. Una buena digestión permite el procesamiento y absorción de nutrientes beneficiosos de los alimentos. Además, la inulina tiene la facultad de regular los niveles de glucosa en sangre y de colesterol.

Además de ello, el consumo de tequila puede proveer los siguientes beneficios:

Es una fuente de prebióticos lo cual beneficia al sistema digestivo en general y fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

A diferencia de muchos otros alcoholes, el tequila suele contar con un bajo índice glucémico , lo cual lo hace un producto a preferir entre otros de su misma categoría.

Cualquier efecto relajante que produzca el alcohol.

Sin embargo, hay que señalar que no existe un efecto netamente benéfico del consumo de cualquier alcohol. La única certeza es que, a cantidades reguladas, beber alcohol no produce consecuencias negativas, no obstante, los estudios recientes señalan que no existen beneficios corporales y de salud en el consumo de cualquier cantidad de alcohol. La diferencia se encuentra en los cambios emocionales, si es que no se excede el límite de bebidas de cada persona.

Dicha cantidad varía de acuerdo a las condiciones de cada persona, sin embargo, se ha establecido un estándar aproximado de dos bebidas para hombres y una para mujer.

Al exceder el limite se accede a un estándar en donde el consumo comienza a afectar desde aspectos sencillos como la deshidratación ligera hasta fuertes descompensaciones en hígado y riñones.

Así que bebe con moderación y disfruta del tequila, una de las bebidas más ricas e icónicas de México.

