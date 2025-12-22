La época decembrina es ideal para sorprender con elegancia, y los perfumes se posicionan como uno de los obsequios más populares y significativos de la Navidad.

Más que un simple presente, elegir una fragancia implica regalar sensaciones y memorias, ya que las aromas que despiertan emociones, acompañan historias y dan inicio a nuevas etapas.

Seleccionar una fragancia para iniciar el año invita a reflexionar sobre la energía y emociones que queremos atraer. Los perfumes para regalar esta Navidad no solo huelen increíble, sino que se convierten en cómplices de metas, viajes y encuentros memorables.

Además, las fragancias con acordes cálidos, maderas suaves y flores sutiles están destacándose en esta temporada, no solo por su complejidad olfativa, sino porque se sienten como abrazos en días fríos o destellos de energía en días luminosos.

Perfumes para regalar esta Navidad

Perfumes para mujer

La Panthère - Cartier

Un aroma que celebra la fuerza y libertad femenina, ideal para marcar nuevos comienzos y acompañar proyectos y encuentros importantes.

En un comunicado, la marca detalla el encanto de este aroma clásico: "Durante esta temporada, las fragancias que combinan acordes cálidos se convierten en las favoritas. Las esencias cítricas reflejan vitalidad y renacimiento, mientras que las maderas suaves evocan estabilidad y sofisticación. Las flores blancas, por otro lado, aportan un toque de armonía y feminidad para quienes buscan comenzar el nuevo año con serenidad y claridad".

Notas: bergamota, gardenia, flor de azahar del naranjo y almizcle.

bergamota, gardenia, flor de azahar del naranjo y almizcle. Dónde comprarlo: Cartier, Liverpool, Amazon.

Cartier, Liverpool, Amazon. Precio: $3 mil 900 aproximadamente.

Coco Mademoiselle Intense - Chanel

Una fragancia sofisticada que combina cítricos brillantes con un corazón floral de jazmín y rosa, terminando con un fondo cálido de pachulí. Perfecta para mujeres que buscan elegancia y presencia tanto de día como de noche.

Fragancia sofisticada y moderna de Chanel, perfecta para mujeres que buscan presencia y elegancia en cada momento.

Notas: bergamota, jazmín, rosas, pachulí.

bergamota, jazmín, rosas, pachulí. Dónde comprarlo: Liverpool, Sephora.

Liverpool, Sephora. Precio: $4 mil 070 aproximadamente.

J'adore Eau de Parfum - Dior

Fragancia luminosa y delicada, ideal para comenzar el año con energía positiva. Combina flores blancas y frutales para un aroma fresco y elegante que acompaña cualquier ocasión.

Notas: flores blancas, frutas, ámbar suave.

flores blancas, frutas, ámbar suave. Dónde comprarlo: Dior, Sephora, Liverpool, Amazon.

Dior, Sephora, Liverpool, Amazon. Precio: $3 mil 990 aproximadamente.

Perfumes para hombre

Elegant - Adelfo Enríquez

Fragancia especiada y amaderada que proyecta sofisticación y carácter. Ideal para hombres que buscan un aroma memorable y versátil para el día a día o eventos especiales.

Notas: cardamomo, pimienta negra, cedro.

cardamomo, pimienta negra, cedro. Dónde comprarlo: Zermat Internacional, Amazon.

Zermat Internacional, Amazon. Precio: $630 aproximadamente.

Sauvage - Dior

Clásico contemporáneo con un aroma fresco y potente. Comienza con bergamota chispeante, evoluciona con notas especiadas y termina con un fondo amaderado terroso , perfecto para hombres seguros de su presencia .

Notas: bergamota, pimienta, lavanda, cedro.

bergamota, pimienta, lavanda, cedro. Dónde comprarlo: Dior, Liverpool, Sears, Sephora.

Dior, Liverpool, Sears, Sephora. Precio: $3 mil 650 aproximadamente.

Perfumes unisex

Sandy - Sally Collection

Fragancia versátil que combina notas frescas y cálidas, ideal para hombres y mujeres. Su aroma delicado, pero con carácter la hace perfecta como sello personal para cualquier estilo.

Notas: frescas y cálidas equilibradas.

frescas y cálidas equilibradas. Dónde comprarlo: Liverpool, Suburbia, Amazon.

Liverpool, Suburbia, Amazon. Precio: mil 369 aproximadamente.

Regalar perfumes esta Navidad es más que dar una fragancia: es ofrecer una experiencia sensorial que pueda acompañar en cualquier momento. Ya sea para mujeres, hombres o en formato unisex, esta selección cubre diferentes personalidades y estilos para que tu detalle sea inolvidable.

