Krispy Kreme México anuncia horarios especiales este 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de las fiestas decembrinas, Krispy Kreme México ajusta sus horarios de atención para que los antojos dulces no falten en las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la reconocida cadena de donas informó que sus sucursales en todo el país operarán con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, por lo que invita a sus clientes a planear con anticipación sus compras.

Durante el 24 de diciembre, varias tiendas abrirán desde muy temprano e incluso desde la medianoche, principalmente en aeropuertos y puntos estratégicos, mientras que otras cerrarán antes de lo habitual.

Para el 25 de diciembre, algunas sucursales retomarán actividades a partir de media mañana o mediodía, aunque ciertas ubicaciones dentro de tiendas departamentales permanecerán cerradas debido a los descansos navideños.

La marca reiteró que los horarios pueden variar dependiendo de la ciudad, el formato de tienda y su ubicación, por lo que recomendó consultar la sucursal más cercana para evitar contratiempos y no quedarse sin compartir sus donas y bebidas favoritas durante estas fechas tan especiales.

�� Estas fiestas planea tu antojo �� Nuestras tiendas tendrán horarios especiales en estos días festivos ����



⏰ Conoce el de tu tienda más cercana para que no te quedes sin compartir tus donas y bebidas favoritas �� Da clic aquí: https://t.co/sHdttWFo0g pic.twitter.com/7MzWBFVi9w— Krispy Kreme México (@krispykrememx) December 22, 2025

Horarios especiales Krispy Kreme México

24 de diciembre

Adolfo Ruiz C: 00:00 a 19:00 h

Américas Veracruz: 10:00 a 19:00 h

Ángeles Puebla Walmart: 6:40 a 19:00 h

Angelópolis: 11:00 a 16:00 h

Ankara Xalapa Veracruz: 8:00 a 19:00 h

Independencia: 8:00 a 19:00 h

Plaza El Triángulo: 9:00 a 19:00 h

Walmart Las Ánimas: 8:00 a 19:00 h

Ángeles Roma: 7:30 a 19:00 h

Insurgentes 263: 7:00 a 19:00 h

Parque Delta: 8:00 a 19:00 h

World Trade Center: 7:00 a 19:00 h

AIFA: 00:00 a 19:00 h

Coacalco: 7:00 a 19:00 h

Explanada Pachuca: 10:00 a 19:00 h

Antea Querétaro: 10:00 a 19:00 h

Jurica: 6:00 a 19:00 h

Américas Cancún: 8:00 a 19:00 h

Malecón Cancún: 8:00 a 19:00 h

Perisur: 9:00 a 19:00 h

San Jerónimo: 7:00 a 19:00 h

Aeropuerto T2 CDMX: 00:00 a 19:00 h

Antara: 8:00 a 19:00 h

Liverpool Polanco: 10:00 a 20:00 h

Santa Fe: 6:00 a 19:00 h

Galerías Guadalajara: 8:00 a 19:00 h

Andares: 10:00 a 19:00 h

Altacia León: 11:00 a 19:00 h

Americas Morelia: 11:00 a 19:00 h

Popup Kiosk: 10:00 a 19:00 h

25 de diciembre

Adolfo Ruiz C: 10:00 a 23:45 h

Américas Veracruz: 10:00 a 21:30 h

Ángeles Puebla Walmart: 10:00 a 21:00 h

Angelópolis: 11:00 a 21:30 h

Independencia: 10:00 a 21:30 h

Plaza El Triángulo: 9:00 a 21:30 h

Walmart Las Ánimas: 10:00 a 21:30 h

Ángeles Roma: 10:00 a 21:00 h

Parque Delta: 10:00 a 21:00 h

World Trade Center: 10:00 a 21:00 h

AIFA: 9:00 a 00:00 h

Coacalco: 11:00 a 20:00 h

Antea Querétaro: 10:00 a 22:00 h

Jurica: 9:00 a 00:00 h

Américas Cancún: 11:00 a 20:00 h

Malecón Cancún: 11:00 a 20:00 h

Perisur: 12:00 a 20:00 h

San Jerónimo: 10:00 a 21:00 h

Aeropuerto Internacional CDMX: 10:00 a 23:59 h

Antara: 10:00 a 22:00 h

Santa Fe: 9:00 a 00:00 h

Galerías Guadalajara: 10:00 a 21:00 h

Andares: 10:00 a 21:00 h

Altacia León: 12:00 a 21:00 h

Americas Morelia: 10:00 a 21:00 h

Popup Kiosk: 12:00 a 21:30 h

Puedes consultar la lista completa de sucursales haciendo clic aquí.

