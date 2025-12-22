Krispy Kreme México anuncia horarios especiales este 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de las fiestas decembrinas, Krispy Kreme México ajusta sus horarios de atención para que los antojos dulces no falten en las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la reconocida cadena de donas informó que sus sucursales en todo el país operarán con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, por lo que invita a sus clientes a planear con anticipación sus compras.Durante el 24 de diciembre, varias tiendas abrirán desde muy temprano e incluso desde la medianoche, principalmente en aeropuertos y puntos estratégicos, mientras que otras cerrarán antes de lo habitual. Para el 25 de diciembre, algunas sucursales retomarán actividades a partir de media mañana o mediodía, aunque ciertas ubicaciones dentro de tiendas departamentales permanecerán cerradas debido a los descansos navideños.La marca reiteró que los horarios pueden variar dependiendo de la ciudad, el formato de tienda y su ubicación, por lo que recomendó consultar la sucursal más cercana para evitar contratiempos y no quedarse sin compartir sus donas y bebidas favoritas durante estas fechas tan especiales.Puedes consultar la lista completa de sucursales haciendo clic aquí.NA