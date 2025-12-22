Lunes, 22 de Diciembre 2025

Krispy Kreme México anuncia horarios especiales este 24 y 25 de diciembre

La reconocida cadena de donas invita a sus clientes a planear con anticipación sus compras

Por: El Informador

La marca reiteró que los horarios pueden variar dependiendo de la ciudad, el formato de tienda y su ubicación, por lo que recomendó consultar la sucursal más cercana. Unsplash

Con la llegada de las fiestas decembrinas, Krispy Kreme México ajusta sus horarios de atención para que los antojos dulces no falten en las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la reconocida cadena de donas informó que sus sucursales en todo el país operarán con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, por lo que invita a sus clientes a planear con anticipación sus compras.

Durante el 24 de diciembre, varias tiendas abrirán desde muy temprano e incluso desde la medianoche, principalmente en aeropuertos y puntos estratégicos, mientras que otras cerrarán antes de lo habitual. 

Para el 25 de diciembre, algunas sucursales retomarán actividades a partir de media mañana o mediodía, aunque ciertas ubicaciones dentro de tiendas departamentales permanecerán cerradas debido a los descansos navideños.

La marca reiteró que los horarios pueden variar dependiendo de la ciudad, el formato de tienda y su ubicación, por lo que recomendó consultar la sucursal más cercana para evitar contratiempos y no quedarse sin compartir sus donas y bebidas favoritas durante estas fechas tan especiales.

     

Horarios especiales Krispy Kreme México

24 de diciembre

  • Adolfo Ruiz C: 00:00 a 19:00 h
  • Américas Veracruz: 10:00 a 19:00 h
  • Ángeles Puebla Walmart: 6:40 a 19:00 h
  • Angelópolis: 11:00 a 16:00 h
  • Ankara Xalapa Veracruz: 8:00 a 19:00 h
  • Independencia: 8:00 a 19:00 h
  • Plaza El Triángulo: 9:00 a 19:00 h
  • Walmart Las Ánimas: 8:00 a 19:00 h
  • Ángeles Roma: 7:30 a 19:00 h
  • Insurgentes 263: 7:00 a 19:00 h
  • Parque Delta: 8:00 a 19:00 h
  • World Trade Center: 7:00 a 19:00 h
  • AIFA: 00:00 a 19:00 h
  • Coacalco: 7:00 a 19:00 h
  • Explanada Pachuca: 10:00 a 19:00 h
  • Antea Querétaro: 10:00 a 19:00 h
  • Jurica: 6:00 a 19:00 h
  • Américas Cancún: 8:00 a 19:00 h
  • Malecón Cancún: 8:00 a 19:00 h
  • Perisur: 9:00 a 19:00 h
  • San Jerónimo: 7:00 a 19:00 h
  • Aeropuerto T2 CDMX: 00:00 a 19:00 h
  • Antara: 8:00 a 19:00 h
  • Liverpool Polanco: 10:00 a 20:00 h
  • Santa Fe: 6:00 a 19:00 h
  • Galerías Guadalajara: 8:00 a 19:00 h
  • Andares: 10:00 a 19:00 h
  • Altacia León: 11:00 a 19:00 h
  • Americas Morelia: 11:00 a 19:00 h
  • Popup Kiosk: 10:00 a 19:00 h

25 de diciembre

  • Adolfo Ruiz C: 10:00 a 23:45 h
  • Américas Veracruz: 10:00 a 21:30 h
  • Ángeles Puebla Walmart: 10:00 a 21:00 h
  • Angelópolis: 11:00 a 21:30 h
  • Independencia: 10:00 a 21:30 h
  • Plaza El Triángulo: 9:00 a 21:30 h
  • Walmart Las Ánimas: 10:00 a 21:30 h
  • Ángeles Roma: 10:00 a 21:00 h
  • Parque Delta: 10:00 a 21:00 h
  • World Trade Center: 10:00 a 21:00 h
  • AIFA: 9:00 a 00:00 h
  • Coacalco: 11:00 a 20:00 h
  • Antea Querétaro: 10:00 a 22:00 h
  • Jurica: 9:00 a 00:00 h
  • Américas Cancún: 11:00 a 20:00 h
  • Malecón Cancún: 11:00 a 20:00 h
  • Perisur: 12:00 a 20:00 h
  • San Jerónimo: 10:00 a 21:00 h
  • Aeropuerto Internacional CDMX: 10:00 a 23:59 h
  • Antara: 10:00 a 22:00 h
  • Santa Fe: 9:00 a 00:00 h
  • Galerías Guadalajara: 10:00 a 21:00 h
  • Andares: 10:00 a 21:00 h
  • Altacia León: 12:00 a 21:00 h
  • Americas Morelia: 10:00 a 21:00 h
  • Popup Kiosk: 12:00 a 21:30 h

Puedes consultar la lista completa de sucursales haciendo clic aquí.

