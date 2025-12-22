¿Mejor que el Ozempic? El mejor método para bajar de peso 5 veces más efectivo, según un estudio

En los últimos años Ozempic (semaglutida) cobró relevancia en todo el mundo al convertirse en uno de los métodos más populares y "efectivos" para bajar de peso, pues celebridades y millonarios admitieron haberlo utilizado, sus cambios de aspecto físico fueron muy notables. De este modo, se disparó este medicamento, el cual originalmente está diseñado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y no está del todo comprobado que sea para adelgazar.

Se volvió muy popular por ser una opción “sencilla de usar" en comparación de otras, y por la atención recibida por parte de los internautas en redes sociales, que hasta llegó a volverse un Challenge en tiktok, promovido por influencers que probaron este método. Lo que hace este medicamento para adelgazar es imitar la hormona GLP-1, reduciendo el apetito y la ingesta de alimentos.

Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York y financiada por la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS), descubrió otro método comprobado que es aun más efectivo que el Ozempic.

¿Qué dice el estudio?

Dicho estudio consistió en comparar los resultados de los métodos de uso de fármacos con cirugías, en dos grupos de personas que contaran con la mayoría de similitudes: en edad, masa corporal y peso. El primer grupo se sometió a intervenciones quirúrgicas como manga gástrica y el bypass gástrico, el segundo grupo consumió fármacos que contuvieran semaglutida o tirzepatida, o para adelgazar.

El resultado reveló que perdieron más peso (cinco veces más) el grupo quirúrgico con un promedio del 25,7% de su peso corporal total, mientras que el grupo medicado con Ozempic y otros, sólo redujeron un 5,3%.

¿Qué hace la diferencia?

Las cirugías de tipo bariátrica demostraron ser más efectivas y con menor tiempo en verse los resultados, que la medicación de fármacos para bajar de peso, ya que en estos últimos existe la dificultad de mantener la constancia de seguir el tratamiento con medicamentos GLP-1 a largo plazo.

Avery Brown, residente de cirugía en la NYU, destacó que la eficacia de los fármacos GLP-1 en el mundo real es inferior a lo que dicen los ensayos clínicos (15-21%), debido a que el 70% de los pacientes abandona el tratamiento antes de cumplir un año.

Por su parte la presidenta de la ASMBS, la doctora Ann M. Rogers, afirmó lo siguiente:

“Si bien ambos grupos de pacientes pierden peso, la cirugía metabólica y bariátrica es mucho más efectiva y duradera. Quienes no logran una pérdida de peso suficiente con GLP-1 o tienen dificultades para cumplir con el tratamiento debido a los efectos secundarios o los costos, deberían considerar la cirugía bariátrica como una opción o incluso como una opción combinada”.

Pero, a pesar de que los resultados del estudio colocan a los procedimientos quirúrgicos como más eficientes en la perdida de peso, no puede dejarse de lado que son más invasivos y requiere que los pacientes sigan dietas estrictas y rutinas de ejercicio para mantener el peso y figura deseada.

