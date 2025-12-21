Estos son los peores regalos para dar en Navidad

La Navidad ya está muy próxima y por ello, muchas personas están en busca del regalo ideal para sus seres queridos.

Si no tienes idea de qué NO regalar, aquí te compartimos 5 regalos que son considerados como los peores por la Inteligencia Artificial.

*Ropa o zapatos de talla incorrecta.

Por qué no es una buena idea: además de incómodo, puede hacer sentir a la persona juzgada (“¿de verdad crees que uso esta talla?”). Y cambiarlo en enero es una pesadilla.

*Regalos demasiado genéricos (calcetines, tazas aburridas, velas sin personalidad).

Por qué no es una buena idea: transmiten poco interés. Parecen comprados a última hora pensando: “esto le puede servir a cualquiera”.

*Objetos que implican una crítica (básculas, productos “para adelgazar”, libros tipo Cómo mejorar tu actitud).

Por qué no es una buena idea: aunque la intención sea buena, suelen interpretarse como un mensaje negativo o pasivo-agresivo.

*Mascotas o responsabilidades grandes.

Por qué no es una buena idea: un regalo no debería convertirse en una obligación de años. Una mascota necesita tiempo, dinero y compromiso, no solo cariño navideño.

Te puede interesar: UNAM revela qué tipo de luces debes usar esta Navidad 2025

*Regalos muy personales sin conocer bien a la persona (perfumes fuertes, ropa íntima, decoración extravagante).

Por qué no es una buena idea: los gustos personales son delicados. Fallar aquí es muy fácil y el regalo acaba olvidado en un cajón.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV