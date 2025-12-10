La Navidad se acerca y con ella un sinfín de tradiciones que la acompañan. Desde decorar el famoso árbol con coloridas esferas navideñas y luces que lo iluminan cada noche hasta colocar el tradicional nacimiento navideño.

El origen del nacimiento navideño

Los nacimientos navideños son una tradición de las épocas decembrinas en nuestro país; sin embargo su historia no inicia aquí. De acuerdo a información del Gobierno de México la creación del nacimiento se atribuye a San Francisco de Asís, hace poco menos de 800 años en Italia. Cabe destacar que cuando inició esta tradición el nacimiento era de tamaño real, es decir con personas y animales reales.

La práctica se fue extendiendo en toda Europa, principalmente en centros religiosos. Fue alrededor del siglo XV cuando comenzaron a utilizarse pequeñas figuras representativas—tal y como hoy lo conocemos—, y así fue como los fieles cristianos comenzaron a montar sus propios pesebres en el calor de sus hogares.

¿Cuál es el origen de la tradición de los nacimientos navideños en México?

Por otro lado, en México su origen remonta un poco después. Inició a principios de la conquista como práctica y estrategia —al igual que la pastorela y las posadas— para facilitar el proceso de evangelización de los pueblos originarios. No obstante, con el paso del tiempo, tanto la composición como la técnica de los nacimientos han variado.

Hoy en día la diversidad de formas de los nacimientos responde, principalmente, a los elementos culturales autóctonos de cada región o de cada pueblo, e incluso hasta de las características geográficas, ya que, para su elaboración, en algunos pueblos suele usarse materiales extraídos directamente de la naturaleza que se tiene cercana al lugar geográfico.

Con información de Gobierno de México.

