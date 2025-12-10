Pantone revela el color del año 2026; conoce cuál es

Pantone ha dado a conocer su esperado Color del Año 2026, una elección que busca reflejar el espíritu global y las necesidades emocionales de una sociedad en constante transformación, la propuesta de este año apuesta por un tono que pretende transmitir calma y apertura, en un momento en el que el bienestar y la claridad mental se han convertido en prioridades universales.

La autoridad mundial del color anunció que el elegido para 2026 es PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un blanco imponente que simboliza serenidad y equilibrio, este tono, descrito como un blanco fluido y tranquilizador, pretende convertirse en un punto de apoyo emocional, fomentando espacios donde la mente pueda relajarse, enfocarse y dejar fluir la creatividad.

Según Pantone, Cloud Dancer destaca por su presencia expansiva y su capacidad para crear ambientes de amplitud y limpieza visual. Su efecto calmante lo posiciona como un refugio cromático que invita al bienestar y a la ligereza, entrelazando sensación y funcionalidad en cualquier entorno.

La organización también subraya su versatilidad: como color estructural clave, Cloud Dancer sirve como base para que otras tonalidades brillen. En un mundo donde el color es expresión personal, este blanco se adapta, armoniza y aporta contraste, ofreciendo una sensación de espacio y claridad, ya sea como protagonista o combinado con otros tonos.

Pantone presentó además dos líneas cromáticas que dialogan especialmente bien con el nuevo tono. Bajo el concepto “Powered Pastels”, los pasteles y neutros generan combinaciones suaves y matizadas, mientras que la propuesta “Light & Shadow” mezcla el blanco con gamas veladas que se desvanecen hacia tonalidades oscuras, creando un contraste elegante y sin esfuerzo.

Con esta elección, Pantone apuesta por un 2026 marcado por la calma, la claridad y la inspiración.

