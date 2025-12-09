Así puedes protegerte de robos y asaltos en temporada navideña

Como cada temporada de Navidad, miles de mexicanos reciben aguinaldo, realizan compras de regalos o se preparan para viajar. No obstante, durante estas fechas también aumenta la incidencia de robos y asaltos en el país. Ante este panorama, las autoridades han difundido diversas recomendaciones para que la población tome precauciones y reduzca el riesgo de convertirse en víctima de la delincuencia.

Para evitar asaltos en calles y zonas comerciales, se sugiere no portar grandes cantidades de efectivo y procurar salir en horarios concurridos, así como acudir a establecimientos formales. También es importante mantener las pertenencias siempre a la vista y bien sujetas. En caso de detectar que alguien sigue al transeúnte de manera inusual, lo más recomendable es cambiar de ruta y buscar un lugar seguro. Si se requiere utilizar un cajero automático, las autoridades aconsejan optar por aquellos que se encuentran dentro de plazas o comercios y cubrir el teclado al ingresar el NIP.

En cuanto al uso del vehículo durante la temporada decembrina, se pide no dejar bolsas, regalos u objetos de valor expuestos dentro del automóvil. Elegir lugares iluminados y con vigilancia para estacionarse puede disminuir los riesgos. Asimismo, antes de ingresar al vehículo se recomienda revisar los alrededores. Durante recorridos a pie por zonas transitadas, también se aconseja evitar el uso del celular y llevar mochilas o bolsos por delante y bien cerrados.

Para prevenir robos en casa habitación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló la importancia de organizarse con los vecinos para fortalecer la seguridad del área y mantener comunicación con familiares al salir o regresar al hogar. También se recomienda no abrir la puerta a desconocidos, incluso si se presentan como repartidores de aplicaciones, y verificar que las entregas pertenezcan a empresas oficiales.

Otra medida preventiva es evitar compartir la ubicación real en redes sociales, ya que esto puede evidenciar que la casa se encuentra sola. En caso de observar alguna situación sospechosa, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al 9-1-1.

SV