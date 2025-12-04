Jueves, 04 de Diciembre 2025

Navidad 2025: ¿Dónde no colocar la Flor de Nochebuena?

La Nochebuena es una planta nativa de México y es conocida por diferentes nombres, como flor de Navidad, nochebuena o pastora

La Secretaría del Medio Ambiente brindó algunos consejos para el cuidado de las nochebuenas. SUN/ ARCHIVO

La Navidad 2025 esta por llegar y el espíritu navideño de muchas personas comienza a encenderse. Las decoraciones con colores rojizos y dorados no pueden faltar en los hogares: esferas, botas navideñas, regalos y, entre todos estos también puede destacar la bellísima flor de Nochebuena. 

Según información que comparte el Gobierno Federal, se trata de una planta nativa de México: la Euphorbia pulcherrima, también conocida con una gran variedad de nombres, como flor de Navidad, nochebuena o pastora. Si deseas adquirir una, es importante decirte que hay ciertos lugares que debes evitar para mantenerla en buenas condiciones; a continuación te decimos de cuáles se tratan. 

¿Dónde no debo de colocar mi flor de Nochebuena?

La Secretaría del Medio Ambiente brindó algunos consejos para el cuidado de las nochebuenas, partiendo de 3 pasos importantes: 

  • No colocar directamente al sol: Contrario a lo que se piensa, la nochebuena no debe colocarse afuera a que reciba luz solar, su ambiente adecuado es un lugar donde reciba luz indirecta.
  • Cuidado al regar: Recuerda que el agua siempre va en la tierra o el sustrato, no la coloques directamente en las hojas o el follaje.
  • Recuerda que es una planta ideal para interiores.

¿Qué no debo de hacer con mi Flor de Nochebuena?

Entre otros consejos para cuidar tu Flor de Nochebuena están: 

  • La Flor de Nochebuena “madura”, es decir en flor, no requiere de fertilizante.
  • Se debe de regar cuando se siente con el dedo que la tierra está seca.
  • Al momento de regar, procura no mojar las hojas rojas, ya que esto hace que se manchen o decoloren.
  • En caso de riego excesivo, el agua deberá escurrirse por los agujeros de drenaje de la maceta.
  • Evitar colocarla en lugares húmedos, ya que son muy susceptibles a que las ataquen los hongos.

