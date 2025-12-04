Navidad 2025: ¿Dónde no colocar la Flor de Nochebuena?

La Navidad 2025 esta por llegar y el espíritu navideño de muchas personas comienza a encenderse. Las decoraciones con colores rojizos y dorados no pueden faltar en los hogares: esferas, botas navideñas, regalos y, entre todos estos también puede destacar la bellísima flor de Nochebuena. Según información que comparte el Gobierno Federal, se trata de una planta nativa de México: la Euphorbia pulcherrima, también conocida con una gran variedad de nombres, como flor de Navidad, nochebuena o pastora. Si deseas adquirir una, es importante decirte que hay ciertos lugares que debes evitar para mantenerla en buenas condiciones; a continuación te decimos de cuáles se tratan. La Secretaría del Medio Ambiente brindó algunos consejos para el cuidado de las nochebuenas, partiendo de 3 pasos importantes: Entre otros consejos para cuidar tu Flor de Nochebuena están: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS