Si tienes un perro en casa seguramente nunca te falta amor y diversión; sin embargo, también existen algunos aspectos negativos de tener una mascota. Uno de ellos es que haga sus necesidades dentro del hogar, lo que puede provocar un olor desagradable que, en ocasiones, es difícil de eliminar.

La buena noticia es que esta conducta se puede modificar para que tu perro esté en el lugar adecuado y puedas mantener tu casa limpia y con un ambiente saludable. Ya sea por falta de entrenamiento, por marcaje territorial o algún problema de salud, identificar la causa es el primer paso para corregirla.

¿Cómo enseñar a un perro a no orinar dentro de la casa?

Es importante resaltar que, antes de enseñar a tu mascota a orinar en el lugar adecuado, debes ser consciente de que necesitarás de paciencia, dedicación y respeto para que tu perro aprenda en un ambiente agradable y sano. A continuación, te compartimos algunos consejos para evitar que tu can orine dentro de tu casa:

Poner en práctica una rutina de paseo.

Práctica una rutina de paseo para tu perro. importante que lo saques a pasear siempre a una misma hora y, recompensarlo cuando haga sus necesidades afuera para reforzar el hábito.

Aplica olores en tu hogar para evitar que tu perro orine dentro de tu casa.

Hay algunos olores que a los perros les disgusta como fragancias cítricas y productos específicos que evita que orinen en ciertos lugares.

Tu perro debe de tener un espacio definido.

Enséñale a usar un área específica si no puedes sacarlo con frecuencia. Otra opción para reforzar esta enseñanza es utilizar empapadores o pasto artificial mientras aprende.

Como últimas recomendaciones, si tu perro continúa orinando dentro de casa a pesar del entrenamiento, consulta a su veterinario, ya que, podría tratarse de una razón médica. Por otro lado, también está la opción de contratar a un entrenador que te ayude a corregir su conducta.

