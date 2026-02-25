Los multivitamínicos son suplementos que muchas personas toman para mejorar la salud, como favorecer la energía, la función cerebral y el metabolismo. No obstante, algunos de ellos pueden causar brotes de acné. En esta nota te decimos cuáles son. Los multivitamínicos son suplementos alimenticios que combinan diferentes vitaminas y minerales. Se suelen tomar en forma de pastillas, comprimidos, cápsulas o líquidos.Lo pueden tomar niños, mujeres, hombres o ancianos, pero su dosis y fórmula deben cambiar de acuerdo a la edad de quien lo consuma. De acuerdo con la revista mexicana de Dermatología, las vitaminas B1, B6 o B12 pueden provocar acné días o semanas después de iniciar el tratamiento. Es más frecuente que los brotes se presenten en el rostro, en la frente y el mentón, el tórax anterior y posterior, en la porción superior; puede extenderse hasta los brazos.Se manifiesta al suspender el tratamiento de manera espontánea y completa después de ocho semanas. Cabe mencionar que también otros fármacos se han relacionado con la aparición de acneiforme, tales como: Los multivitamínicos pueden tener efectos negativos si se toman en exceso, especialmente cuando se ingieren con otros medicamentos. Entre los posibles efectos secundarios de tomar multivitamínicos en exceso están: Con información de Eufic y la Revista Mexicana de Dermatología. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS