Los multivitamínicos son suplementos que muchas personas toman para mejorar la salud, como favorecer la energía, la función cerebral y el metabolismo. No obstante, algunos de ellos pueden causar brotes de acné. En esta nota te decimos cuáles son.

¿Qué son los multivitamínicos?

Los multivitamínicos son suplementos alimenticios que combinan diferentes vitaminas y minerales. Se suelen tomar en forma de pastillas, comprimidos, cápsulas o líquidos.

Lo pueden tomar niños, mujeres, hombres o ancianos, pero su dosis y fórmula deben cambiar de acuerdo a la edad de quien lo consuma.

¿Qué vitaminas causan acné?

De acuerdo con la revista mexicana de Dermatología, las vitaminas B1, B6 o B12 pueden provocar acné días o semanas después de iniciar el tratamiento. Es más frecuente que los brotes se presenten en el rostro, en la frente y el mentón, el tórax anterior y posterior, en la porción superior; puede extenderse hasta los brazos.

Se manifiesta al suspender el tratamiento de manera espontánea y completa después de ocho semanas.

Cabe mencionar que también otros fármacos se han relacionado con la aparición de acneiforme, tales como:

Esteroides

Inhibidores del receptor epidérmico de crecimiento

Ciclosporina

Anticonvulsivos

Antipsicóticos

Antidepresivos

Esteroides anabólicos

Danazol

Antifímicos

Quinidina

Azatioprina y

Testosterona

Efectos secundarios de los multivitamínicos

Los multivitamínicos pueden tener efectos negativos si se toman en exceso, especialmente cuando se ingieren con otros medicamentos. Entre los posibles efectos secundarios de tomar multivitamínicos en exceso están:

Acné

Náuseas o malestar estomacal

Diarrea o estreñimiento

Dolores de cabeza

Erupciones cutáneas o picores.

Con información de Eufic y la Revista Mexicana de Dermatología.

