Estos son los cuatro aspectos medulares de la familia postmoderna

La familia ya no es lo que era y eso está bien. El concepto ha cambiado tanto en significado como en estructura para adaptarse a un contexto cultural específico y para formar una familia; solo se requiere un grupo de personas que elijan vivir y construir un proyecto en común. Esto es lo que menciona Scarlet Figueroa Medina, terapeuta familiar.

Lo primero que hay que anotar como cambio son los roles fijados en el género. La terapeuta que ha trabajado con adolescentes y cuenta con Maestría de Ciencias de la Educación Familiar explica que, si bien es importante la influencia de "papá" y "mamá" en una familia, lo cierto es que los roles establecidos se han diluido y son adaptables a cada situación.

Lo que antes se pensaba bajo la idea de un padre proveedor económico y una madre cuidadora, ahora se muestra distinto en tanto se ha permitido que ambos paradigmas se reformulen con cierta libertad. Como ejemplo de ello basta pensar que ahora los padres están mucho más presentes en la vida de los niños que antes. La paternidad es la misma, pero los valores y los contextos no son los mismos. Eso no quiere decir que no haya pilares necesarios. Estos son los cuatro aspectos medulares en la formación infantil, que debe recibir una niña o niño para su formación personal.

Estos son los cuatro aspectos medulares en la formación infantil moderna

Entiende que la educación no es lineal y que cada familia tiene sus recursos y sus limitantes en temas sicológicos, emocionales y espirituales. No obstante, si se tiene la posibilidad, cabe buscar ayuda profesional a través de psicoterapeutas. En caso de ser dos o más personas las encargadas de una familia, proveer no es solo aportar un monto económico determinado, sino que también se debe tomar en cuenta el reconocimiento, valoración, aceptación y amor hacia los más pequeños. Respetar al infante y evitar ser hostil con él, porque las niñas y niños aprenden a tratar a los demás a través de los padres. Escucha, valora, mira, reconoce y acepta. No le tengas miedo a una corrección o a situaciones incómodas, sin embargo, ten muy presente que todo se fundamenta en el amor.

