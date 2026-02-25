Estos son los cuatro aspectos medulares de la familia postmoderna

La familia ya no es lo que era y eso está bien. El concepto ha cambiado tanto en significado como en estructura para adaptarse a un contexto cultural específico y para formar una familia; solo se requiere un grupo de personas que elijan vivir y construir un proyecto en común. Esto es lo que menciona Scarlet Figueroa Medina, terapeuta familiar.Lo primero que hay que anotar como cambio son los roles fijados en el género. La terapeuta que ha trabajado con adolescentes y cuenta con Maestría de Ciencias de la Educación Familiar explica que, si bien es importante la influencia de "papá" y "mamá" en una familia, lo cierto es que los roles establecidos se han diluido y son adaptables a cada situación.Lo que antes se pensaba bajo la idea de un padre proveedor económico y una madre cuidadora, ahora se muestra distinto en tanto se ha permitido que ambos paradigmas se reformulen con cierta libertad. Como ejemplo de ello basta pensar que ahora los padres están mucho más presentes en la vida de los niños que antes. La paternidad es la misma, pero los valores y los contextos no son los mismos. Eso no quiere decir que no haya pilares necesarios. Estos son los cuatro aspectos medulares en la formación infantil, que debe recibir una niña o niño para su formación personal.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB