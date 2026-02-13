13 de febrero: Por qué se celebra el "Día Mundial de la Radio" hoy

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, una fecha proclamada por la UNESCO con el objetivo de reconocer la importancia de este medio de comunicación en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del planeta.

La celebración fue establecida en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha coincide con el aniversario de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

Un medio cercano y accesible

La radio es considerada uno de los medios más accesibles y de mayor alcance en el mundo. A diferencia de otras plataformas, no requiere conexión a internet ni dispositivos complejos para funcionar. Basta un aparato receptor para tener acceso a información, entretenimiento, cultura y educación.

En comunidades rurales, zonas de difícil acceso o regiones afectadas por desastres naturales, la radio suele convertirse en el principal canal para difundir avisos de emergencia, orientación y noticias relevantes. Su capacidad de operar incluso en condiciones adversas la mantiene vigente en la era digital.

El Día Mundial de la Radio también busca destacar su papel en la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información. A través de emisoras comunitarias, públicas y privadas, este medio permite que diversas voces sean escuchadas, fomentando el debate y la participación ciudadana.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la radio contribuye a fortalecer la democracia al facilitar el intercambio de ideas y opiniones, además de promover la diversidad cultural.

Evolución en la era digital

Aunque surgió a finales del siglo XIX, la radio ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos. Hoy no solo se transmite por frecuencia modulada (FM) o amplitud modulada (AM), sino también por plataformas digitales y aplicaciones móviles. Los podcasts y las transmisiones en línea han ampliado su alcance a nuevas audiencias.

Lejos de desaparecer, la radio ha evolucionado, combinando inmediatez con cercanía. Su formato ágil y directo continúa siendo una herramienta fundamental para informar y acompañar a las personas en su vida diaria.

Una fecha para reflexionar

El 13 de febrero no solo celebra un medio de comunicación, sino su impacto social. El Día Mundial de la Radio invita a reflexionar sobre la responsabilidad de informar con veracidad y sobre el valor de un medio que, con solo una voz y un micrófono, logra conectar comunidades en todo el mundo.

A más de un siglo de sus primeras transmisiones, la radio mantiene su vigencia como puente entre culturas, generaciones y realidades distintas, consolidándose como uno de los pilares de la comunicación global.

