Día del Amante: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?

El amor esta en el aire, puesto que San Valentín, el día de los enamorados se acerca, sin embargo, ¿Sabías que un día previo a celebrar el amor en pareja, se celebra el Día del amante?

Así como lo escuchaste, en febrero se celebran todo tipo de vínculos afectivos que desarrolla el ser humano a lo largo de su vida, esto incluye hasta los prohibidos o que deben ser mantenidos en secrecía.

El origen de este día viene de la red social de citas Ashley Madison, la cual esta dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación, como bien lo representa su eslogan "Life is short. Have an affair" ("La vida es corta. Ten una aventura"). El uso constante de esta aplicación lanzada en 2001 solo popularizó más la idea de poder tener una relación fugaz con alguien más.

Este día se ideó con la primicia de no ofender a la otra persona por haber salido y tenido un día romántico con tu novio o novia el 14 de febrero, se utiliza como una manera de demostrarle al amante que tu prioridad es él o ella, y es por eso que se acostumbra a celebrar previo a la icónica fecha de las flores y chocolates.

¿Por qué las personas son infieles?

De acuerdo con el psicoterapeuta y consejero de relaciones, James Earl, quien afirmó en Newsweek, que las aventuras amorosas, no siempre estar relacionadas con el sexo, sino que las quejas más habituales en relaciones de larga duración son: “no me siento escuchado” o “no siento que me veas”, la falta de atención emocional puede llevar a que una de las personas implicadas busque sentirse valorada fuera de la relación.

