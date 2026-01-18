La melatonina es una hormona que el propio cuerpo produce de forma natural y que regula el ciclo del sueño. En los últimos años, su versión en suplemento se ha popularizado como una solución rápida para el insomnio, el jet lag o los cambios de horario.

Especialistas en salud advierten que, aunque se trate de un producto de venta libre en muchos países, no es inocuo ni adecuado para todos. A continuación, se presentan tres grupos de personas que jamás deben tomar melatonina sin supervisión médica, o que directamente deberían evitarla.

1.- Personas con trastornos autoinmunes

Las personas que padecen enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple o tiroiditis de Hashimoto deben tener especial cuidado. Diversos estudios han señalado que la melatonina puede estimular el sistema inmunológico, lo que en estos pacientes podría agravar los síntomas o desencadenar brotes de la enfermedad.

En lugar de mejorar el descanso, el suplemento podría alterar el equilibrio inmunológico, por lo que su uso está desaconsejado sin una evaluación médica previa.

2.- Personas que toman ciertos medicamentos

La melatonina puede interactuar negativamente con varios fármacos, reduciendo su eficacia o potenciando efectos secundarios. Entre los medicamentos con los que presenta mayor riesgo de interacción se encuentran:

Antidepresivos

Anticoagulantes

Medicamentos para la presión arterial

Fármacos para la epilepsia

Sedantes y ansiolíticos

En estos casos, el consumo de melatonina puede provocar somnolencia excesiva, alteraciones del ritmo cardíaco, cambios en la presión arterial o desequilibrios neurológicos. Por ello, las personas bajo tratamiento farmacológico no deben automedicarse con melatonina.

3.- Niños, adolescentes y mujeres embarazadas

En niños y adolescentes, el sistema hormonal aún se encuentra en desarrollo. El uso de melatonina sin indicación médica podría interferir con procesos hormonales clave, como el crecimiento o la pubertad. Por esta razón, su administración debe ser estrictamente controlada por un especialista.

En el caso de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no existe suficiente evidencia científica que garantice la seguridad de la melatonina para el feto o el bebé. Ante la falta de estudios concluyentes, los expertos recomiendan evitar su consumo durante estas etapas.

Un suplemento que no es para todos

Aunque la melatonina puede ser útil en situaciones específicas y bajo orientación médica, no debe considerarse una solución universal para los problemas de sueño. El insomnio puede tener múltiples causas (estrés, ansiedad, hábitos poco saludables o enfermedades) que requieren un enfoque más amplio y personalizado.

Antes de recurrir a cualquier suplemento, lo más recomendable es consultar a un profesional de la salud, especialmente si se pertenece a alguno de estos grupos de riesgo.

