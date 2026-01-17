Bolsas de nicotina: La falsa ayuda que daña tu salud

Cuando se desea dejar de fumar debe hacerse con un acompañamiento médico, porque existen algunas alternativas que lejos de ayudar en el propósito, podrían resultar peligrosas para la salud.

La académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez, advirtió que aunque hay quienes consideran que las llamadas "bolsas de nicotina" sirven de reemplazo para dejar de fumar cigarros, no son una alternativa, pues existe la posibilidad de generar una nueva adicción por su contenido de nicotina y otras sustancias químicas.

En ese sentido, Ponciano Rodríguez alertó que los estudios disponibles muestran un aumento sostenido en su uso, en especial en jóvenes , pues en la actualidad Europa del Norte, Reino Unido y Estados Unidos (EU) concentran gran parte del mercado, aunque su presencia crece en América Latina.

La también coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina indicó que además su uso crónico provoca afecciones a la salud y los únicos tratamientos que han demostrado su seguridad y eficacia para dejar de fumar en México son los parches y la goma de mascar, al igual que los tratamientos no nicotínicos como el bupropión y la vareniclina que son tabletas .

Sobre los efectos, la especialista sostuvo que es preocupante su uso, ya que de acuerdo con la marca tienen concentraciones que van de tres a 50 miligramos de nicotina, "lo que es una locura porque seis u ocho miligramos ya es demasiado debido a que se suministra vía oral".

Aunado a ello, resaltó que es una sustancia química altamente adictiva, especialmente peligrosa para niñas, niños, jóvenes, adultos y mujeres embarazadas, "porque producen aftas o úlceras; abscesos periodontales que pueden llevar a la pérdida de dientes, gingivitis o inflamación de las encías, así como también modifican totalmente la microbiota y la composición de la saliva".

Agregó que mientras se trae en la boca, la saliva que se deglute pasa por el aparato digestivo y sus efectos podrían originar inflamación en el estómago, dolor abdominal, gastritis, colitis y erosión de la mucosa gástrica y destacó sus repercusiones sustanciales a nivel cardíaco, pudiendo provocar un infarto al miocardio o un evento vascular cerebral (embolia) .

La experta explicó que en la fabricación de las "bolsas" las empresas tabacaleras utilizan gran cantidad de saborizantes y sustancias químicas para hacerlas más atractivas y cubrir el fuerte y desagradable olor de la nicotina.

Datos

* De 3 a 50 miligramos de nicotina llegan a concentrar las "bolsas", dependiendo de la marca.

OA