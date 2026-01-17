¿Por qué deberías tomar té de cúrcuma antes de dormir?

Gracias a las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y relajantes del té de cúrcuma , esta infusión es una de las más valoradas en todo el mundo. Poco a poco se ha convertido en una excelente opción para quienes buscan mejorar su descanso y aliviar la ansiedad, especialmente al incluirlo en su rutina nocturna .

Propiedades y beneficios del té de cúrcuma

La cúrcuma, cuyo componente activo principal es la curcumina, ha sido objeto de numerosos estudios que destacan sus efectos positivos en el organismo. Al consumir este té, se pueden obtener beneficios, según la National Center for Biotechnology Information (NCBI), como:

1. Promueve la calma y el descanso reparador . La curcumina tiene propiedades relajantes que ayudan a reducir la ansiedad y calmar los nervios. Esto se traduce en un sueño más profundo y reparador, ideal para combatir el estrés acumulado durante el día.

2. Favorece la digestión y la recuperación muscular . Consumir té de cúrcuma después de la cena estimula la digestión, evitando la pesadez estomacal. Sus propiedades antiinflamatorias también potencian la recuperación muscular durante el descanso nocturno, haciéndolo ideal para personas activas o deportistas.

3. Beneficios adicionales para la salud general . El té de cúrcuma no solo es útil para el descanso, sino que también ofrece múltiples beneficios adicionales, entre los que destacan:

4. Prevención del envejecimiento prematuro : Gracias a sus antioxidantes, ayuda a combatir los radicales libres que dañan las células.

5. Regulación metabólica : Acelera el metabolismo y contribuye al control de peso.

6. Estabilización de los niveles de azúcar en sangre : Beneficia a personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

7. Fortalecimiento del corazón : Mejora la salud cardiovascular al reducir la inflamación y regular los niveles de colesterol.

8. Cuidado de la piel : Favorece la regeneración celular y combate problemas cutáneos como el acné.

9. Desintoxicación del organismo : Estimula la eliminación de toxinas acumuladas.

10. Alivio del dolor de cabeza : Sus propiedades calmantes y antiinflamatorias lo hacen útil para quienes sufren de migrañas o cefaleas recurrentes.

¿Cómo preparar el té de cúrcuma?

Preparar esta infusión es sencillo y rápido. Además, con los ingredientes correctos, se potencian sus beneficios.

Ingredientes:

1 cucharada de cúrcuma en polvo.

2 tazas de agua.

1 cucharada de jugo de limón.

Jengibre fresco rallado (al gusto).

Miel (opcional, para endulzar).

Una pizca de pimienta negra.

Pasos a seguir:

En una olla, llevar el agua a ebullición.

Agregar la cúrcuma en polvo, mezclando bien para evitar grumos.

Reducir el fuego y dejar cocinar la mezcla durante 10 a 15 minutos.

Retirar del fuego y colar la infusión en una taza.

Añadir jugo de limón, jengibre rallado y una pizca de pimienta negra. Endulzar con miel si se desea.

Importancia de la pimienta negra: La piperina, un compuesto presente en la pimienta negra, mejora significativamente la absorción de curcumina en el organismo, lo que maximiza los efectos beneficiosos del té.

