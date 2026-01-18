Este martes 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Depresión , un trastorno que afecta directamente a la vida de miles de personas, y que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial.

Asimismo, este trastorno impacta a personas de todas las edades, pero tanto los adolescentes como las personas mayores son los grupos más afectados.

¿Qué es la depresión?

De acuerdo con la Organización Social de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Este es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, y una pérdida de interés en la realización de diferentes actividades. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de las personas, que, además, puede causar problemas físicos.

La depresión no es solo una tristeza pasajera, es un trastorno que no puede quitarse de un día para otro ni es un camino sencillo. Se puede llegar a necesitar tratamiento a largo plazo, ya sea psicoterapia, psiquiátrico o ambos.

¿Cómo identificar los síntomas?

Este trastorno puede producirse una vez en la vida, sin embargo, hay personas que presentan varios episodios de depresión. Durante estos, los síntomas pueden producirse durante todo el día, casi todos los días.

Estos pueden ser:

Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza.

Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración.

Pérdida de interés o placer por la mayoría de actividades cotidianas.

Alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado.

Cansancio y falta de energía.

Falta de apetito o aumento de apetito.

Ansiedad, agitación o inquietud.

Sentimientos de inutilidad o culpa.

Dificultas para pensar, concentrarse y tomar decisiones.

Pensamientos frecuentes sobre la muerte, pensamientos o intentos suicidas.

Para muchas personas con este trastorno, los síntomas pueden ser lo suficientemente graves como para causar problemas evidentes en su vida cotidiana , como el trabajo, la escuela, la vida social y personal, etc.

La depresión no tiene una causa exacta. Puede ser provocada por diversos factores que contribuyen a la aparición de esta, como la interacción entre factores sociales, psicológicos e incluso biológicos. Los genes que heredamos de nuestros padres, así como las experiencias propias de nuestra vida, pueden predisponernos a padecer esta enfermedad mental.

¿Cuándo buscar ayuda?

Si identificas uno o más de los síntomas anteriormente mencionados, se recomienda acudir a un profesional de la salud mental lo más pronto posible. Buscar ayuda en seres queridos como amistades o familiares. También puedes acudir a algunas instituciones que ofrecen atención y ayuda telefónica de manera gratuita.

