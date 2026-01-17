El cáncer no afecta únicamente a las personas; también es una enfermedad común entre perros y gatos, donde constituye un desafío clínico recurrente y, en numerosos casos, de consecuencias graves. Según datos de la National Canine Cancer Foundation, uno de cada tres perros desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.

En gatos, aunque su incidencia es menor, suele diagnosticarse en etapas avanzadas, lo que complica el manejo médico. La vigilancia cotidiana y el conocimiento de los signos de alerta son herramientas fundamentales para los tutores responsables.

Señales de alerta de cáncer en perros que no deben ignorarse

El cáncer canino puede manifestarse de distintas formas, dependiendo del tipo de tumor y del órgano afectado. Algunas señales suelen ser visibles y progresivas. Entre las más comunes se encuentran:

Llagas que no cicatrizan (las cuales pueden indicar cáncer de piel o alteraciones del sistema inmunológico).

Aparición de bultos o hinchazones que persisten o aumentan de tamaño (especialmente si son firmes o dolorosos al tacto).

La pérdida de peso inexplicable (sobre todo cuando el apetito no ha cambiado).

Olores inusuales en boca o nariz

Cambios en los hábitos de baño

Dificultad para comer

Letargo

Cojera persistente

Problemas respiratorios como tos crónica.

La American Veterinary Medical Association señala que muchos de estos síntomas no son exclusivos del cáncer, pero su persistencia justifica una evaluación clínica inmediata. El diagnóstico temprano amplía las posibilidades de cirugía, quimioterapia o tratamientos paliativos con mejor calidad de vida.

Cáncer en gatos: síntomas frecuentes y la importancia de la prevención

En gatos, el cáncer suele ser más difícil de detectar debido a su comportamiento reservado. Sin embargo, los bultos visibles, especialmente en abdomen o glándulas mamarias, son una señal de alerta importante. Según el veterinario y zootecnista Julián Ariza, el cáncer felino puede ser benigno o maligno, siendo este último el más agresivo por su capacidad de generar metástasis.

Uno de los cánceres más graves en gatos es la leucemia felina, causada por un virus altamente contagioso que se transmite por saliva, orina y heces. De acuerdo con la Cornell University College of Veterinary Medicine, esta enfermedad compromete severamente el sistema inmunológico y requiere cuidados constantes, aislamiento y vacunación preventiva temprana en gatos sanos.

Otros tipos frecuentes incluyen el linfoma, el carcinoma de células escamosas, el osteosarcoma y los sarcomas de tejidos blandos. Los síntomas pueden incluir:

Vómitos persistentes

Diarrea

Halitosis intensa

Dificultad para comer

Ictericia

Depresión

Pérdida de peso progresiva.

La prevención, la observación diaria y las visitas veterinarias periódicas son esenciales. Mantener una alimentación adecuada y cumplir con esquemas de vacunación reduce riesgos y facilita una detección oportuna.

