Así puedes proteger a los niños del frío en el regreso a clases

Con el cierre de las vacaciones decembrinas, miles de estudiantes de educación básica y sus familias en todo el país se preparan para regresar a la dinámica escolar y arrancar a un nuevo periodo académico. El retorno a las aulas no solo marca la reanudación de clases, sino también la necesidad de ajustar nuevamente los horarios, así como los hábitos de descanso y alimentación.

No obstante, el retorno a los planteles educativos llega en plena temporada invernal, cuando las bajas temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Estas afecciones suelen presentarse con mayor frecuencia entre los grupos más vulnerables, como los niños y niñas, quienes pasan varias horas en espacios cerrados y conviven con otros estudiantes.

Ante este panorama, autoridades federales y estatales recomiendan reforzar las medidas de cuidado y prevención, para proteger la salud de los más pequeños y garantizar su salud y un buen rendimiento escolar en este regreso a clases. Este llamado se centra en promover hábitos saludables, una adecuada protección y una atención oportuna a cualquier signo de alarma.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades locales activaron alertas por bajas temperaturas, con temperaturas mínimas entre 1°C y 6°C en la Ciudad de México, y condiciones similares en otras entidades del centro y norte del país debido al frente frío número 27, provocado por una inestabilidad en la zona atmosférica.

Consejos para cuidar a los más pequeños del frío este regreso a clases

• Vístete y abrígate bien:

Usa prendas gruesas con tela de algodón o lana y, si es posible, utiliza varias capas de ropa: se aconseja utilizar primero una prenda térmica y luego añadir ropa abrigadora como suéteres o sudaderas, si la institución educativa lo permite. Finalmente, se puede agregar un abrigo o chamarra resistente al viento y la humedad, así como otros accesorios: gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos para mantener el calor corporal.

• Come e hidrátate adecuadamente:

Otro factor importante es la alimentación e hidratación: se recomienda incluir en la dieta diaria frutas y verduras ricas en vitamina A y C, así como alimentos calientes durante el desayuno para fortalecer el sistema inmunológico. Asimismo, aunque en invierno la sensación de sed disminuye, es fundamental que los niños y niñas sigan consumiendo agua de forma regular.

• Refuerza hábitos de higiene:

La limpieza es un punto fundamental en la rutina diaria este regreso a clases, pues, el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial puede reducir la propagación de virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias. Si un niño presenta síntomas como fiebre, tos persistente o congestión nasal, es mejor quedarse en casa y consultar a un profesional de la salud para evitar contagios masivos en los salones de clase. Es importante recordar que, al estornudar, se recomienda utilizar un pañuelo desechable y cubrirse con el ángulo interno del brazo.

• Ambiente cálido y precauciones adicionales

Evita que los menores se expongan a cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire extremos, cuando los niños salgan de un lugar cálido asegúrate de cubrir bien su boca y nariz para evitar que respiren el aire frío. Al estar en casa y a la hora de dormir, cubre a los menores con suficientes cobijas, además, limpia y desinfecta las manijas, teléfonos y objetos compartidos con adultos. Finalmente, aplica las vacunas recomendadas en su esquema de salud: Influenza, Covid-19, etc.

