Domingo, 18 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

CUIDA a tu perro de esta enfermedad viral

Los perros son susceptibles a ciertas enfermedades infecciosas y virales que podrían poner en riesgo sus vidas
 

Por: El Informador

Cuando tu perro está enfermo, es importante acudir al veterinario para que le dé el tratamiento indicado. UNSPLASH / M. HENRY

Cuando tu perro está enfermo, es importante acudir al veterinario para que le dé el tratamiento indicado. UNSPLASH / M. HENRY

El parvovirus canino, o simplemente parvovirus, es una enfermedad infecciosa de origen viral, grave y potencialmente letal; por está razón, es importante observar a tu perro ante cualquier sospecha de contagio. A continuación, te decimos los síntomas del parvovirus.

Lee también: Estudio explica cómo puedes beneficiar a tu perro al hablarle

¿Cuáles son los síntomas del parvovirus en perros?

El parvovirus es una enfermedad que mayormente afecta a los cachorros de perro a partir de las cuatro semanas de vidda; sin embargo, también puede contagiar a perros adultos que no hayan sido vacunados.

Entre los principales síntomas del parvovirus en perros se encuentran:

  • Diarrea (que suele ir acompañada de hemorragia)
  • Vómitos
  • Fiebre
  • Falta de apetito y decaimiento
  • Apatía y / o letargo
  • Depresión
  • Pérdida de peso
  • Dolor a la palpación de abdomen
  • En casos más graves, deshidratación

¿Cuál es el tratamiento del parvovirus en perros?

Para combatir el parvovirus en perros, principalmente es llevar a tu mascota al veterinario para que le indique el tratamiento indicado; asimismo, se necesitará terapia antibiótica y monitorización de la analítica sanguínea para valorar la evolución y el estado del perro.

Te puede interesar: ¿Todos los días? las veces que tienes que lavar tu cabello a la semana

Otros posibles tratamientos para el parvovirus en perros son:

  • Fluidoterapia endovenosa
  • Tratamiento de soporte para contrareestar los síntomas
  • Soporte nutricional
  • Control de la aparición de complicaciones
  • Controlar la motilidad digestiva y la digestión gástrica
  • Plasma /albúmina / sangre, de acuerdo a las necesidades y la gravedad del paciente.

Recuerda que, ante cualquier sospecha de contagio de parvovirus en tu perro, lo mejor es llevarlo con su veterinario para descartar la enfermedad antes de que sea demasiado tarde y se presenten complicaciones en su salud; recuerda observar siempre a tu perro para estar al pendiente de su salud. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones