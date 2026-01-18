El parvovirus canino, o simplemente parvovirus, es una enfermedad infecciosa de origen viral, grave y potencialmente letal; por está razón, es importante observar a tu perro ante cualquier sospecha de contagio. A continuación, te decimos los síntomas del parvovirus.El parvovirus es una enfermedad que mayormente afecta a los cachorros de perro a partir de las cuatro semanas de vidda; sin embargo, también puede contagiar a perros adultos que no hayan sido vacunados.Entre los principales síntomas del parvovirus en perros se encuentran:Para combatir el parvovirus en perros, principalmente es llevar a tu mascota al veterinario para que le indique el tratamiento indicado; asimismo, se necesitará terapia antibiótica y monitorización de la analítica sanguínea para valorar la evolución y el estado del perro.Otros posibles tratamientos para el parvovirus en perros son:Recuerda que, ante cualquier sospecha de contagio de parvovirus en tu perro, lo mejor es llevarlo con su veterinario para descartar la enfermedad antes de que sea demasiado tarde y se presenten complicaciones en su salud; recuerda observar siempre a tu perro para estar al pendiente de su salud. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS