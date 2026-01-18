El parvovirus canino, o simplemente parvovirus, es una enfermedad infecciosa de origen viral, grave y potencialmente letal; por está razón, es importante observar a tu perro ante cualquier sospecha de contagio. A continuación, te decimos los síntomas del parvovirus.

¿Cuáles son los síntomas del parvovirus en perros?

El parvovirus es una enfermedad que mayormente afecta a los cachorros de perro a partir de las cuatro semanas de vidda; sin embargo, también puede contagiar a perros adultos que no hayan sido vacunados.

Entre los principales síntomas del parvovirus en perros se encuentran:

Diarrea (que suele ir acompañada de hemorragia)

Vómitos

Fiebre

Falta de apetito y decaimiento

Apatía y / o letargo

Depresión

Pérdida de peso

Dolor a la palpación de abdomen

En casos más graves, deshidratación

¿Cuál es el tratamiento del parvovirus en perros?

Para combatir el parvovirus en perros, principalmente es llevar a tu mascota al veterinario para que le indique el tratamiento indicado; asimismo, se necesitará terapia antibiótica y monitorización de la analítica sanguínea para valorar la evolución y el estado del perro.

Otros posibles tratamientos para el parvovirus en perros son:

Fluidoterapia endovenosa

Tratamiento de soporte para contrareestar los síntomas

Soporte nutricional

Control de la aparición de complicaciones

Controlar la motilidad digestiva y la digestión gástrica

Plasma /albúmina / sangre, de acuerdo a las necesidades y la gravedad del paciente.

Recuerda que, ante cualquier sospecha de contagio de parvovirus en tu perro, lo mejor es llevarlo con su veterinario para descartar la enfermedad antes de que sea demasiado tarde y se presenten complicaciones en su salud; recuerda observar siempre a tu perro para estar al pendiente de su salud.

