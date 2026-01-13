En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para la difusión de prácticas relacionadas con el fitness y el wellness, muchas de ellas orientadas a promover hábitos que, en teoría, favorecen la salud y el bienestar. No obstante, pese a que suelen presentarse con buenas intenciones, diversas tendencias se apoyan en creencias populares, datos no comprobados o interpretaciones erróneas de información científica, lo que puede representar un riesgo para quienes las adoptan sin orientación médica.

Dentro de este contexto ha cobrado notoriedad el uso de enemas de café, una práctica que se ha difundido ampliamente en plataformas como TikTok. En distintos videos, algunos usuarios aseguran que este procedimiento ayuda a “desintoxicar” el organismo, limpiar la sangre en poco tiempo o mejorar el funcionamiento del hígado, e incluso comparten instrucciones para realizarlo en casa.

Un enema consiste en la introducción de una solución líquida por el ano hacia el recto y el intestino grueso. Tradicionalmente, este procedimiento se utiliza con fines médicos específicos, como aliviar el estreñimiento o preparar el colon antes de ciertos estudios clínicos, facilitando la evacuación de heces y residuos. Sin embargo, su aplicación debe ser indicada y supervisada por personal de salud. A pesar de ello, algunas personas lo han incorporado a terapias alternativas, como el uso de café, bajo la creencia de que puede depurar el hígado.

La advertencia de los especialistas

Especialistas advierten que esta práctica no solo carece de beneficios comprobados, sino que también puede provocar consecuencias graves. Entre los riesgos señalados se encuentran alteraciones en los electrolitos del cuerpo, que pueden derivar en deshidratación, así como lesiones severas en el intestino, incluida la perforación, con posibles desenlaces fatales.

En la página del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas de España, el cirujano general y digestivo Eugenio Freire señala que el riesgo de aplicarse enemas de café es elevado y que no aportan ningún beneficio al organismo. Por el contrario, advierte que pueden ocasionar colitis, quemaduras en la mucosa intestinal, alteraciones en la flora intestinal y reacciones adversas por sustancias contaminantes.

En la misma línea, el médico cirujano Patricio Ochoa explica en su cuenta de TikTok que no existe evidencia clínica sólida que respalde la idea de que el café administrado por vía rectal tenga efectos desintoxicantes o mejore la salud intestinal. Según el especialista, el hígado y los riñones ya realizan de manera eficiente la función de eliminación de toxinas sin necesidad de intervenciones externas.

Respecto a los procedimientos médicos avalados, Eugenio Freire detalla que existen tres tipos principales de enemas, los cuales deben ser indicados por un médico y aplicados bajo supervisión profesional:

Enemas evacuantes: actúan entre 15 y 20 minutos después de su aplicación y se utilizan para tratar el estreñimiento y la retención fecal cuando las heces son duras y difíciles de expulsar.

Enemas de retención: contienen sulfato de bario y se emplean en pruebas de diagnóstico por imagen.

Enemas con soluciones salinas o jabonosas: están indicados para la limpieza del colon antes de realizar una colonoscopia.

De esta manera, los especialistas subrayan la importancia de no recurrir a prácticas difundidas en redes sociales sin sustento médico y de acudir siempre a profesionales de la salud antes de someterse a cualquier procedimiento de este tipo.

