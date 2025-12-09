Las mascotas siempre deben tener cuidados especiales para cuidar su salud. Los gatos, en particular, están expuestos a un sinfín de riesgos debido a su curiosidad, especialmente por su curiosidad. Entre las conductas más comunes está la de morder o comer plantas, y una de ellas puede poner en peligro su bienestar: la famosa flor de nochebuena.

Una emblemática flor y representativa en las fechas decembrinas, especialmente en Navidad. Sin embargo; su belleza puede ser engañosa, pues podría resultar peligrosa para tu amigo felino, por lo que se recomienda mantenerla fuera de su alcance. Esta es la razón por la cual debes cuidar a tu gato de la flor de nochebuena.

¿Qué le hace la flor de Nochebuena a los gatos?

Según el blog veterinario de Purina, la flor de nochebuena es perjudicial para los gatos, ya que en las hojas de sus flores hay una savia blanca lechosa que puede irritar a tu gato si la ingiere o entra en contacto con su piel. Por tal razón es muy importante prevenir que tu gato vaya a comer o morder las hojas, las flores o el tallo de la flor de Nochebuena.

¿Qué pasa si un gato come nochebuena?

Si tu gato come flor de nochebuena podría tener los siguientes síntomas:

Irritación en la boca o el esófago

Babeo excesivo

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Es importante resaltar que si tu gato tiene estos síntomas por más de 24 horas, lo recomendable es llevarlo con un veterinario. Un médico especialista podrá realizar una evaluación exhaustiva y recomendarte la mejor forma de proceder.

Asimismo, antes de acudir al veterinario con tu gato, toma nota de sus síntomas. Anota el aspecto de sus vómitos y/o heces -aunque suene algo asqueroso, tómales fotos si se puede- y la frecuencia de cada uno. Toda esta información será de valor para tu veterinario y le ayudará a llegar a un diagnóstico más fácilmente.

Ahora que sabes los daños que pueden provocar a tu gato la flor de nochebuena lo recomendable es colocar las plantas detrás de puertas cerradas y en habitaciones a las que no tiene acceso tu gato. Aunque, la opción más segura es no llevar Nochebuenas a tu casa, ya que la decoración navideña no vale la pena de poner en riesgo la salud y/o vida de tu gato.

