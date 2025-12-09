Se acerca la temporada más celebrada del año: las festividades decembrinas. Es muy común que, en estas celebraciones, el uso de pirotecnia se intensifique. Si bien muchas familias y comunidades disfrutan de ello, para las mascotas puede ser una pesadilla.

A pesar de ser una tradición mexicana que año con año está presente, los expertos recuerdan que la pirotecnia no solo representa riesgos como quemaduras o contaminación ambiental, sino también un impacto significativo en el bienestar emocional y físico de las mascotas, siendo los perros los más vulnerables.

La capacidad auditiva de los canes los hace especialmente susceptibles a sonidos estridentes que pueden desencadenar episodios de ansiedad, temblores, desorientación e incluso cuadros más graves.

¿Cómo afecta la pirotecnia a los perros?

Son diversos los efectos negativos que la pirotecnia puede provocar en los perros. Según el sitio especializado en veterinaria Animal Home, la situaciones pueden ir desde algo leve, como una mala noche, hasta episodios más severos, como shock, alteraciones inmunológicas, gastritis, pérdida de apetito e incluso la muerte —los perros de talla pequeña corren más riesgo de esto—. Ante esta situación los especialistas recomiendan diversas estrategias para disminuir el impacto emocional.

Los especialistas recomiendan diversas estrategias para disminuir el impacto emocional de las mascotas cuando perciben la pirotecnia. UNSPLASH / WOOOF WOOF

¿Cómo calmar a los perros de la pirotecnia?

Si tienes una mascota en casa es importante que en estas fechas lo protejas de la mejor manera para evitar que le afecte la pirotecnia. Entre las primeras medidas de prevención se encuentran:

Ponerle tapones auditivos (colocados con supervisión).

(colocados con supervisión). Administrar medicamentos ansiolíticos de uso exclusivo veterinario y los vendajes de contención (conocidos por generar sensación de seguridad).

Otra técnica efectiva es la desensibilización, la cual consiste en exponer gradualmente a los animales a sonidos grabados de explosiones o truenos, aumentando el volumen con el tiempo para fortalecer su tolerancia. Asimismo, se aconseja acompañarlos con voz tranquila durante los momentos más intensos para brindar apoyo emocional.

Durante la pirotecnia se aconseja acompañar a tu mascota con voz tranquila durante los momentos más intensos para brindar apoyo emocional. UNSPLASH / M. MOLONEY

Como dato extra, para cuidar a tu perro de los fuegos artificiales, es recomendable realizar una sesión de ejercicio para liberar energía y estimular hormonas asociadas con la relajación. Asimismo, los expertos recomiendan crear un refugio interior con cortinas cerradas para disminuir la entrada de luces y ruido externo. El uso de música relajante (especial para mascotas) o ruido blanco puede ayudar a contrarrestar las detonaciones.

Para que tu perro no relacione el momento con algo malo, los juguetes interactivos, feromonas sintéticas en difusor o collar (como las que imitan feromonas maternas) y los vendajes anti estrés también pueden ayudar.

En casos de miedo intenso, la recomendación principal es acudir con un veterinario para valorar el uso de ansiolíticos o sedantes apropiados. Es importante resaltar que nunca se debe castigar al animal por su reacción ni dejarlo solo durante estas celebraciones.

