“La piel de fresa”, conocida formalmente en el ámbito médico por su estrecha relación con afecciones como la queratosis pilaris o la foliculitis, es una condición dermatológica bastante frecuente que afecta a miles de personas diariamente en todo el mundo.

Este peculiar fenómeno visual se manifiesta de forma muy clara cuando los poros o folículos pilosos se oscurecen significativamente, asemejándose a las pequeñas semillas de una fresa, lo que genera una gran incomodidad estética y emocional en quienes lo padecen regularmente en su día a día.

Aunque afortunadamente no representa un riesgo grave para la salud general del paciente , los expertos de la Academia Mexicana de Dermatología señalan que su aparición constante puede indicar prácticas de higiene o métodos de depilación que necesitan ser modificados urgentemente para evitar complicaciones mayores.

¿Qué causa exactamente este padecimiento en nuestra piel y quiénes son los más afectados?

Los especialistas en dermatología explican detalladamente que estos puntos negros son, en realidad, poros dilatados que contienen una mezcla endurecida de sebo natural, bacterias acumuladas y células muertas de la piel que no se han desprendido correctamente durante el proceso natural de renovación celular.

Cuando esta acumulación de impurezas se expone al aire, generalmente tras la depilación con cuchilla, se oxida rápidamente y adquiere ese característico tono oscuro que tantas personas en Guadalajara y el resto del país intentan ocultar bajo la ropa durante los meses más calurosos.

Además, el uso frecuente de rastrillos sin filo, la fricción constante con ropa excesivamente ajustada o la falta de una rutina de exfoliación adecuada son factores determinantes que agravan esta condición durante las prácticas de higiene personal tanto de hombres como de mujeres.

¿Cómo, cuándo y dónde tratar los poros oscurecidos de manera verdaderamente efectiva y segura?

El momento ideal para combatir este problema es ahora mismo, integrando ingredientes activos científicamente comprobados como el ácido salicílico o el ácido glicólico en tu rutina de cuidado corporal diario para obtener resultados visibles y duraderos en muy pocas semanas de uso continuo.

Estos potentes componentes realizan una exfoliación química suave pero profunda que disuelve la queratina acumulada, liberando el poro obstruido sin causar la micro-irritación que a menudo provocan los exfoliantes físicos tradicionales o aquellos productos comerciales elaborados con gránulos demasiado gruesos y abrasivos.

Para los fieles lectores de El Informador que buscan soluciones prácticas y seguras desde casa, los dermatólogos recomiendan complementar la limpieza manteniendo la piel profundamente hidratada con lociones dermatológicas de alta calidad que contengan ingredientes reparadores como la urea, el ácido hialurónico o las ceramidas.

Tips rápidos y definitivos para prevenir y remediar la condición desde hoy mismo en casa

Primero, es absolutamente fundamental cambiar tu rastrillo regularmente, idealmente cada cinco usos, y rasurarte siempre en la dirección del crecimiento del vello, utilizando cremas o geles especiales para minimizar la fricción y proteger la barrera natural de tu piel en todo momento.

Segundo, incorpora la técnica del cepillado en seco justo antes de entrar a la ducha; esta práctica milenaria estimula la circulación sanguínea, promueve el drenaje linfático y ayuda a desprender las células muertas de manera completamente natural, económica y altamente efectiva.

Finalmente, si notas que la inflamación persiste, la zona se enrojece demasiado o causa dolor al tacto, es fundamental acudir de inmediato a una clínica dermatológica certificada, ya que podría tratarse de una infección severa que requiera un tratamiento médico especializado con antibióticos recetados.

ESPECIAL / ISSSTE

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del ISSSTE

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