Houston: Una ciudad que se juega en grande

Considerado como el Estado que lo “tiene todo” en la Unión Americana, Texas presume ser el hogar de varias de las ciudades más atractivas para el turista, y entre ellas, una que alza la mano por su encanto deportivo es Houston.

¿Fan del béisbol? Aquí hay equipo de las Ligas Mayores. ¿Amante de la NBA? El deporte ráfaga aquí tiene su hogar. ¿Futbol Americano? También se puede disfrutar de toda su intensidad.

Y no puede faltar el deporte que captura la atención de todo el mundo este año: El futbol. Houston tiene tanto equipo en la MLS además de actividad Mundialista.

La metrópoli presume con orgullo su espectacular infraestructura deportiva. El viajero podrá deleitar la pupila con colosos como el NRG Stadium, Daikin Park, Toyota Center y Shell Energy Stadium.

¿Qué te parece si exploramos estos recintos, llenos de emoción, con múltiples comodidades y una arquitectura espectacular?

NRG Stadium

Es el hogar de los Houston Texans de la NFL, pero también es sede habitual de espectáculos y eventos de la talla del Houston Livestock Show and Rodeo.

Entre sus principales sellos se puede mencionar su techo retráctil y su capacidad para más de 72 mil espectadores. Su enorme versatilidad lo hace blanco de grandes eventos, entre ellos, partidos clave de la Copa Mundial.

Daikin Park

¿Te suena extraño su nombre? Quizás lo ubiques mejor por el anterior: Minute Maid Park. Combina modernización con tradición y se posiciona como uno de los principales recintos del país, con 40 mil 950 asientos en nueve zonas diferentes.

Es la casa de los Astros de Houston, en pleno Centro de la ciudad, por lo que es una estampa indispensable en cada viaje a esta urbe texana.

El estadio ya ha albergado partidos de la Serie Mundial y del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Toyota Center

Es el escenario principal del baloncesto profesional en la ciudad, al ser la casa de los Houston Rockets de la NBA.

Su interior puede albergar a 18 mil asistentes cómodamente sentados, pero no solamente para partidos de la NBA. También recibe actividades como conciertos, convenciones y actividades de entretenimiento diversas.

¿Qué tan diversas? Pues aquí se presentará Rosalía el 23 de junio y Olivia Dean el 25 de agosto, entre otros grandes de la música.

Shell Energy Stadium

Enclavado en el Distrito de Estadios, junto con el Daikin Park y el Toyota Center, cercano también al George R. Brown Convention Center. Este es el hogar del Houston Dynamo FC (MLS) y del Houston Dash (NWSL).

Su capacidad para 21 mil espectadores lo vuelve uno de los estadios más cómodos para disfrutar del “pambol”, además de ser uno de los más modernos del país. Juega a su favor su buena conexión con otros centros de espectáculos y convenciones de la metrópoli.

Listo para la aventura

Si vives en Guadalajara, la mejor opción para llegar a Houston de la manera más veloz es vía aérea. Una opción es a través de la aerolínea Volaris, con un tiempo de traslado de 2 horas con 29 minutos.

Adquirir los boletos con tiempo te permitirá obtener mejores tarifas.

YC