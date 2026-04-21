Para muchos dueños de mascotas, compartir un bocado de comida con su perro es un acto de amor cotidiano. Sin embargo, esta práctica aparentemente inofensiva puede convertirse en una emergencia médica si no se tiene cuidado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha lanzado una advertencia oficial sobre los peligros que se esconden a simple vista en nuestras cocinas. Según los expertos, el metabolismo canino es muy diferente al humano, lo que convierte a ciertos alimentos de consumo diario en verdaderos venenos.

Siempre es vital estar actualizados sobre esta clase de recomendaciones. Conocer esta información no solo previene visitas de urgencia, sino que literalmente puede salvar la vida de tu mejor amigo de cuatro patas.

El Top 15 de los enemigos silenciosos en tu alacena

A menudo, los alimentos que consideramos saludables o deliciosos son los más peligrosos para los perros. La toxicidad varía según el tamaño del animal y la cantidad ingerida, pero el riesgo siempre está latente en cualquier hogar.

Entre los alimentos más comunes y peligrosos reportados por la FDA se encuentran las uvas y las pasas. Aunque parezcan un premio natural e inofensivo, no deben darse estas a las mascotas.

Otro gran peligro son las nueces de macadamia. Este fruto seco, popular en galletas y postres gourmet.

El chocolate es quizás el tóxico más conocido, pero nunca está de más recordarlo. Contiene sustancias estimulantes que los perros no pueden metabolizar adecuadamente.

Más allá de los postres, existen ingredientes que usamos a diario para cocinar y que resultan altamente perjudiciales. El ajo y las cebollas, en cualquiera de sus presentaciones (crudos, cocidos o en polvo), pueden destruir los glóbulos rojos del perro, causando anemia severa y debilidad extrema.

Sin embargo, uno de los riesgos más alarmantes en la actualidad es el xilitol. Este edulcorante artificial se encuentra en chicles sin azúcar, caramelos, jarabes para la tos, enjuagues bucales e incluso en la pasta de dientes que usamos todos los días.

Además, alimentos como el aguacate, aunque son un tesoro nutricional para los humanos, son ligeramente tóxicos para los perros y gatos.

Otros alimentos que pueden ser perjudiciales para los perros son aquellos que contienen cafeína (presente en muchas bebidas como el café, el té, los refrescos y las bebidas energéticas), alimentos grasos, medicamentos para las personas u otra mascota, productos del tabaco (incluyendo cigarrillos electrónicos y sus repuestos) y productos de levadura (como la masa de pan cruda).

Chocolate Uvas Pasas Ajo Cebolla Nueces de macadamia Aguacate Alimentos con cafeína (café, té, bebidas energéticas) Masa cruda con levadura Alimentos grasos Caramelos y chicles sin azúcar (por el xilitol) Dulces en general Comida condimentada Restos de comida procesada Productos horneados con ingredientes tóxicos

Consejos para cuidar lo que come tu perro

Para mantener a tu mascota protegida, la prevención es la única herramienta verdaderamente efectiva. Aquí te dejamos una lista de puntos para aplicar en tu rutina diaria y cuidar lo que come tu perro:

Revisa siempre los ingredientes de la crema de maní o los dulces antes de ofrecerlos como premio, buscando evitar edulcorantes tóxicos como el xilitol.

Los perros son curiosos por naturaleza; asegúrate de que no puedan acceder a restos de cebolla, ajo, huesos peligrosos o empaques vacíos que estén en la basura, así que cierra bien tus bolsas.

El alcohol y la cafeína deben estar estrictamente fuera de su alcance.

Los alimentos con alto contenido de grasa pueden desencadenar problemas digestivos graves y dolorosos para tu mascota, así que evita darles sobras de comida.

Las pastillas para humanos, como el ibuprofeno o el paracetamol, son letales; nunca automediques a tu perro sin supervisión profesional.

¿Qué hacer si tu perro ingiere algo tóxico?

El tiempo es un factor crítico cuando se trata de intoxicaciones alimentarias. Si sospechas que tu perro ha comido algo de la lista prohibida, no esperes a que aparezcan los síntomas graves para actuar.

Comunícate de inmediato con tu veterinario de confianza. Tener a la mano el empaque del alimento ingerido ayudará al especialista a determinar el tratamiento adecuado con mayor rapidez.

Mantener tu cocina libre de riesgos es el mejor acto de amor y responsabilidad que puedes ofrecerle a tu compañero de vida.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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