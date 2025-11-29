Las verduras que tu gato puede comer de manera segura y controlada

Las mascotas requieren de una alimentación adecuada y existen muchas posibilidades para lograrlo, pero ¿Qué tan correcto es darles verduras? Esto se sabe:

Los gatos son conocidos por ser estrictamente carnívoros, pero eso no significa que ciertos vegetales no puedan formar parte de su alimentación de manera ocasional y controlada.

En los últimos años, muchos dueños de mascotas han mostrado interés en ofrecer opciones más variadas y naturales a sus felinos, lo que ha llevado a cuestionar qué verduras pueden resultar beneficiosas y cuáles podrían representar un riesgo.

Aunque las verduras no deben sustituir la proteína animal, que es la base esencial de la dieta felina, algunas pueden aportar fibra, vitaminas y antioxidantes útiles para su bienestar . Sin embargo, no todos los vegetales son seguros; algunos pueden causar trastornos digestivos e incluso intoxicaciones severas. Por ello, es fundamental conocer la diferencia antes de introducirlas en su dieta.

Recuerda que, aunque algunas verduras pueden ser beneficiosas para tu gato, estas no deben formar parte básica de su dieta , ni sustituir la proteína, pueden ser un complemento que se ofrece de forma ocasional.

De acuerdo con el blog de bienestar de Tiendanimal, una empresa especialista en productos para mascotas, estas son las verduras que tu gato puede ingerir de manera segura y controlada:

Zanahoria

Tomate

Calabacín

Calabaza

Brócoli

Acelga

Pepino

Guisantes

Remolacha

Lechuga

No obstante, debes recordar que los gatos no suelen ser animales tan golosos -como por ejemplo, los perros- y es posible que alimentos como las frutas y verduras, no les provoquen curiosidad ni interés alguno.

No te ofendas si tu michi rechaza la comida cuando le ofrezcas alguna de las verduras mencionadas anteriormente.

Asimismo, hay comida y premios para gato que ya incluyen los beneficios de algunas frutas y verduras, en presentaciones más aptas y que les llamarán la atención mucho más.

