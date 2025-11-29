Existe un remedio casero para mantener a las ratas lejos de casas, departamentos y comercios.

Esta técnica combina limpieza profunda con elementos naturales que cualquier persona puede encontrar en su hogar.

La IA destaca un método basado en la limpieza con vinagre blanco, un producto económico y fácil de conseguir. El vinagre actúa como un potente desinfectante capaz de eliminar restos de comida, olores y rastros que atraen a los roedores .

Al aplicarlo directamente en pisos, esquinas y áreas donde suelen transitar, se reduce significativamente la presencia de olores que funcionan como señales para las plagas .

Además, su aroma penetrante actúa como un repelente natural, lo que dificulta que las ratas regresen a la zona tratada. Según la recomendación, lo ideal es usarlo sin diluir para lograr un efecto más duradero .

La recomendación incluye realizar una limpieza profunda, enfocada en los espacios donde se acumula grasa o restos de comida. El vinagre puede utilizarse directamente con un atomizador o paño.

¿Cada cuándo emplear el método?

La IA sugiere repetir el proceso al menos tres veces por semana, especialmente en cocinas, alacenas y áreas con humedad . También aconseja eliminar cajas de cartón viejas, sellar grietas y mantener los alimentos en envases herméticos para evitar atraerlas nuevamente.

Sí. Para complementar el método principal, se recomienda un truco adicional muy utilizado en hogares: la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar, que funciona como cebo casero.

El azúcar atrae a los roedores, mientras que el bicarbonato genera gases en su organismo, algo que no pueden procesar correctamente. Para aplicarlo, solo debes mezclar partes iguales de ambos ingredientes y colocarlos en pequeñas tapitas o recipientes en zonas estratégicas como rincones, debajo del fregadero o detrás del refrigerador.

Este truco se vuelve más efectivo cuando se combina con una limpieza constante y el bloqueo de accesos por donde puedan entrar al hogar.

La IA señala que mantener un ambiente ordenado y libre de basura es clave. También se recomienda:

Revisar periódicamente desagües y tuberías.

Evitar dejar platos sucios durante la noche.

Utilizar contenedores de basura con tapa hermética.

Mantener jardines y patios libres de maleza.

Estas acciones reducen tanto las fuentes de alimento como los refugios donde las ratas pueden esconderse.

